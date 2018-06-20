Mahkemeden Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu kararı

72 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, kendisinden 22 yaş küçük Bülent Çavuşoğlu ile aşk yaşıyordu.

Çavuşoğlu'nun eski eşi Tuğçe Eyilik, 15 Eylül 2006’da Bülent Çavuşoğlu ile evlenmiş, Kasım 2008’de oğulları Efe Paşa’yı dünyaya getirmişti. Tuğçe Eyilik, 2011’de eşinin kendisini Ajda Pekkan ile aldattığını iddia etmiş ve dava açmıştı.

MAHKEME "ZİNA" DEDİ

Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine göre, çift olaylı bir sürecin sonunda Aralık 2014’te şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmışlardı. Ama ihanete uğradığını söyleyen Tuğçe Eyilik olayı yargıya taşıdı. Mahkeme, Bülent Çavuşoğlu’nun sadakatsizlik yaptığına karar verdi ve boşanmayı zinaya bağladı.