taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.437
USD
4,7484
EURO
5,4995
ALTIN
194,66
PETR
75,3600

Mahkemeden Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu kararı

Mahkeme, Bülent Çavuşoğlu ve Ajda Pekkan'ın ihanetini kabul etti.

Haber Merkezi | 20.06.2018 - 08:43..
  1. Haberler
  2. Magazin

72 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, kendisinden 22 yaş küçük Bülent Çavuşoğlu ile aşk yaşıyordu.

Mahkemeden Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu kararı

Çavuşoğlu'nun eski eşi Tuğçe Eyilik, 15 Eylül 2006’da Bülent Çavuşoğlu ile evlenmiş, Kasım 2008’de oğulları Efe Paşa’yı dünyaya getirmişti. Tuğçe Eyilik, 2011’de eşinin kendisini Ajda Pekkan ile aldattığını iddia etmiş ve dava açmıştı.

MAHKEME "ZİNA" DEDİ

Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine göre, çift olaylı bir sürecin sonunda Aralık 2014’te şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmışlardı. Ama ihanete uğradığını söyleyen Tuğçe Eyilik olayı yargıya taşıdı. Mahkeme, Bülent Çavuşoğlu’nun sadakatsizlik yaptığına karar verdi ve boşanmayı zinaya bağladı.

Mahkemeden Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu kararı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

383
Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri

Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri

66
Kılıçdaroğlu: Avrupa Birliği ne istediyse yapacağız

Kılıçdaroğlu: Avrupa Birliği ne istediyse yapacağız

365
Başbakan Yıldırım, Erdoğan'a verdiği sözü tuttu

Başbakan Yıldırım, Erdoğan'a verdiği sözü tuttu

32
Albayrak: Elmastan sonra en güçlü element boru satacağız

Albayrak: Elmastan sonra en güçlü element boru satacağız

70
Baykal CHP'nin en genç adayıyla bir araya geldi

Baykal CHP'nin en genç adayıyla bir araya geldi

80
Erdoğan: Türk ekonomisi saldırılara karşı şerbetlidir

Erdoğan: Türk ekonomisi saldırılara karşı şerbetlidir

126
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM