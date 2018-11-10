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Mahkemeden hem anne hem babadan yetim aylığına onay

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin, "SGK anne ve babasından ayrı ayrı yetim aylığı alan bir kadının maaşından birini kesemeyeceği" yönündeki kararını onadı.

AA | 10.11.2018 - 11:21..
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Mahkemeden hem anne hem babadan yetim aylığına onay

İzmir'de yaşayan 62 yaşındaki F.Y, Bağ-Kur statüsünde olan annesinden aldığı yetim aylığı SGK tarafından iptal edilip ayrıca bu paranın iadesi için babasından Emekli Sandığı kapsamında ödenen yetim maaşından kesinti yapılmaya başlanınca konuyu yargıya taşıdı.

F.Y, avukatı Ersan Karatekin aracılığıyla İzmir 9. İş Mahkemesine açtığı davada, SGK tarafından yapılan işlemin yasaya aykırı olduğunu iddia etti.

FAİZİYLE ÖDENMESİNİ İSTEDİ

Annesinden aldığı yetim aylığının yeniden bağlanmasını isteyen kadın, bu paranın ve diğer yetim maaşı kesintisinin kaldırılarak yasal faiziyle ödenmesini talep etti.

Dosyayı inceleyen İzmir 9. İş Mahkemesi, F.Y'nin annesinden aldığı ölüm aylığının yeniden bağlanması, babası üzerinden aldığı maaşta yapılan kesintinin kaldırılması ve bu süreçte paraların yasal faiziyle davacıya ödenmesine karar verdi.

DAVAYI KAZANDI

Mahkemenin, kararında şu ifadeler yer aldı:

"Davacının herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması olmadığı, 15 Aralık 2000'de boşandıktan sonra yeniden evlenmediği ve kocasından aylık almadığı anlaşılmıştır. Davacıya anadan yüzde 25, babadan yüzde 25 oranında ölüm aylığı bağlanabileceği, anadan ölüm aylığının Bağ-Kur kanun statüsüne ve babadan ölüm aylığının ise Emekli Sandığı statüsüne göre bağlandığı dikkate alındığında davacıya anasından bağlanan ölüm aylığının başlangıç tarihiyle kesilmeyeceğinin kabulü gerekmiştir."

Davalı SGK ise kararın düzeltilmesi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu.

Başvuruyu inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemenin kararını aynı gerekçelerle yerinde buldu.

F.Y'nin avukatı Ersan Karatekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tek geliri annesinden aldığı yetim aylığı olan müvekkiline SGK tarafından babasından da yetim maaşı tesis edildiğini söyledi.

"KARAR BENZER DURUMLAR İÇİN GÜZEL BİR EMSAL TEŞKİL ETMEKTE"

Müvekkilinin eşinden boşandığını ve aldığı yetim aylıkları dışındaki tek gelirinin oğlunun asgari ücretli maaşı olduğuna dikkati çeken Karatekin, şunları kaydetti:

"SGK, müvekkilden annesinden aldığı yetim aylığını iptal ederek şu ana kadar ödenen yaklaşık 21 bin lirayı da faizsiz geri talep ettiğini bildirdi. Kurum işleminin iptali yönünde dava açtık ve sonuçta lehimize sonuçlandı. Konunun geçmişteki sigortalık türlerinin çok çeşitli olması ve mevzuat değişikliklerinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Mahkemenin gerekçesi anne ve babasının sigortalık türlerinden birisinin Bağ-Kur, diğerinin Emekli Sandığı olması. İkisinin ölüm tarihinin 2008 öncesi olması sebebiyle SGK'nın öne sürdüğü itiraz gerekçesindeki dayandığı kanundan uzaklaşmış olmasıdır. Bu karar benzer durumlar için güzel bir emsal teşkil etmektedir. Gerekli şartlar oluştuğunda hem anneden hem babadan yetim aylığı almak mümkündür. Önemli olan vefat tarihleri ve sigortalık türleridir."

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