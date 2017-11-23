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Mahkeme'nin Mladic kararı dünyada yankı uyandırdı

'Bosna Kasabı' olarak tanınan Ratko Mladic hakkında verilen müebbet kararı tüm dünyada olumlu karşılanırken, Sırplar mahkemeyi eleştirdi.

23.11.2017 - 09:48
  1. Haberler
  2. Dünya

Bosna Savaşı sırasında 1992 ile 1995 yılları arasında işlediği soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suçların da aralarında bulunduğu 10 ayrı suçtan ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladiç'e verilen cezayla ilgili birçok devlet ve kurum açıklamada bulundu. Tüm dünyadan gelen tepkiler, Sırplarınki hariç, olumlu oldu.

Mahkeme'nin Mladic kararı dünyada yankı uyandırdı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak kararın, insanlığa karşı hiçbir suçun cezasız kalmayacağını ortaya koyması bakımından önemli olduğuna dikkat çekti.

Bakanlık, açıklamasında "Kararın, Bosna Hersek ve bölgede toplumsal barış ve uzlaşıya hizmet etmesi, ayrıca dünyanın başka yerlerinde ne yazık ki devam etmekte olan krizlerde benzer suçların tekrarlanmaması için örnek oluşturması ümit edilmektedir." dendi.

Mahkeme'nin Mladic kararı dünyada yankı uyandırdı

BM'DEN İLK TEPKİ

Bosna Savaşı'nın en tartışmalı aktörlerinden biri BM'nin barış güçleriydi. O tarihten bu yana hep suskunluğunu koruyan BM, dün kararın açıklanmasının ardından tepkisini ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Mladiç'i "kötülüğün simgesi" olarak nitelendirirken, "Bugünkü karar bu tip suçları işleyen kişilere ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar ve ne derece uzun sürerse sürsün, adaletten kaçışın olmadığını gösteren bir uyarı." ifadesini kullandı.

Mahkeme'nin Mladic kararı dünyada yankı uyandırdı

AB VE NATO KARARDAN MEMNUN

Avrupa Birliği yazılı bir açıklama yaparak Balkan ülkelerine, savaş suçları "kurbanlarının anısını yaşatmak" için uzlaşı için beraber çalışma çağrısında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de yaptığı açıklamada, Mladiç hakkında verilen hüküm ile "hukuk düzeninin işlediğini ve savaş suçları işleyenlerin hesap verdiğini" söyledi. Yazılı açıklamasında Genel Sekreter ayrıca "Umuyorum ki bugünkü karar bölgeyi barış ve uzlaşıya götürecek bir yolu tesis edecektir." ifadesini kullandı.

Mahkeme'nin Mladic kararı dünyada yankı uyandırdı

ÜLKELERDEN GELEN MLADİC TEPKİLERİ

Almanya'dan gelen açıklamada da karar "Eski Yugoslavya'da 1990'lı yıllarda işlenen menfur suçların yargılanmasına önemli bir katkı." dendi. ,

Fransa Dışişleri Bakanlığı, başlarına gelenleri mahkemeye anlatan kurbanları ve tanıkları cesaretlerinden dolayı tebrik ederken, "Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bölgede uzlaşı için attığı adımlardan dolayı" bir kutlama mesajı yayınladı.

Mahkemenin Başsavcısı Serge Brammertz ise karar ile BM Güvenlik Konseyi'nin 1993 yılında mahkemeyi kurma kararının yerinde olduğunu "ispatladığını" kaydetti.

SIRPLAR KARARDAN MEMNUN DEĞİL

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, karar sonrası bir açıklama yaparak Sırp yurttaşlarına geleceğe bakma çağrısında bulundu.

Bosna Hersek Federasyonu'nun özerk bir birimi olan Sırp Cumhuriyeti lideri Milorad Dodik, mahkemenin Sırpları kötü göstermek gibi "tek bir amaçla" kurulduğunu söyleyerek kararı eleştirdi. Mladiç'e verdiği hüküm ile birlikte mahkemenin Sırp karşıtı taraflılığını kanıtlamış olduğunu belirtti ve Sırpların ders kitaplarından "mahkemeyle ilgili tüm bölümleri sonsuza dek silmeleri" gerektiğini söyledi. Dodik ayrıca Mladiç'i bir "kahraman ve vatansever" olarak nitelendirdi.

Mahkeme'nin Mladic kararı dünyada yankı uyandırdı

Kararın açıklanmasından birkaç gün önce konuşan Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç, "Mahkemenin uzlaşıya katkıda bulunduğunu düşünmüyorum, bilakis durumun kötüleşmesinden sorumlu olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullanırken, "Hiç kimse Lahey'deki mahkemenin 1990'lardaki çatışmalardaki taraflara nesnel bir şekilde yaklaştığını söyleyemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Mahkeme'nin Mladic kararı dünyada yankı uyandırdı

SIRBİSTAN'DA GÖSTERİLER

Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da mahkeme kararının açıklanmasının ardından bir başka tepki de SIrplrın eylemleri oldu. Karara tepki gösteren Sırplar Mladic yanlıları bayraklar ve posterler ile yürüyüş gerçekleştirdiler.

Mahkeme'nin Mladic kararı dünyada yankı uyandırdı

Göstericiler kameralara poz verirken Sırp milliyetçi selamı olan ve "çetnik selamı" ismiyle bilinen ırkçı hareketi yaptılar.

Mahkeme'nin Mladic kararı dünyada yankı uyandırdı

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