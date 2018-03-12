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Mahkemenin velayet kararına sinirlenip dehşet saçtı

Aydın'da, oğlunun velayet davasında mahkemenin verdiği karara sinirlenen baba, boşandığı eşinin iş yerini pompalı tüfekle bastı.

İHA | 12.03.2018 - 09:13..
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  2. İç Haber

Aydın’da yaşayan ve 7 yaşında Y.B. isimli oğulları bulunan 38 yaşındaki E.B. ve 32 yaşındaki S.Y. 3 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Çift, boşanmalarının ardından oğulları Y.B.’nin velayeti için anlaşamayınca mahkemelik oldu.

Mahkemenin velayet kararına sinirlenip dehşet saçtı

MAHKEME SIRASIYLA ANNE VE BABADA KALMASINA KARAR VERDİ

Geçen hafta görülen ilk duruşmada mahkeme, dava sonuçlanana kadar çocuğun sırasıyla anne ve babada kalmasına karar verdi. Bu arada, anne S.Y. ise Aydın-İncirliova yolu üzerindeki Efeler ilçesine bağlı Kardeşköy Mahallesi’nde engelli çocuklara hizmet veren özel bir rahabilitasyon merkezinde çalışmaya başladı.

KARARA SİNİRLENEN BABA, ANNENİN İŞ YERİNİ BASTI

Ayrılan anne ve babanın velayet tartışmasının mahkemeden sonra da devam etmesinin ardından sinirlenen baba E.B. önceki gün elinde pompalı tüfekle oğlunu almak için ayrıldığı eşinin çalıştığı Kardeşköy Mahallesi Kazakkahvesi Sokak’taki özel engelli rehabilitasyon merkezine gitti.

Mahkemenin velayet kararına sinirlenip dehşet saçtı

OĞLLUNU ALIP TAKSİYLE AYRILDI

Oğlunu vermek istemeyen eski eşi S.Y. ile oğlu Y.B., eğitim gören engelli çocuklar ve rehabilitasyon merkezi çalışanlarının yanında tartışan baba E.B. elindeki pompalı tüfekle eski eşi S.Y.’ye ateş açtı.

S.Y. kolundan ve bacağından yaralanıp yere düşerken, E.B. bir elinde pompalı tüfek olduğu halde oğlu Y.B.’yi diğer koluna alarak rehabilitasyon merkezinden ayrıldı ve kapıda bir taksiye binerek gitti.

Mahkemenin velayet kararına sinirlenip dehşet saçtı

YARALANAN ANNE HASTANEYE KALDIRILDI

Gözü dönmüş babanın bir elinde 7 yaşındaki oğlu, diğer elinde ise pompalı tüfek olan rehabilitasyon merkezinden ayrılma anındaki dehşet görüntüleri cep telefonu ile kaydedildi.

Yaralı anne S.Y. ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mahkemenin velayet kararına sinirlenip dehşet saçtı

"HER ŞEY OĞLUM İÇİN"

Bu arada, pompalı tüfekle engellilerin eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezini basan gözü dönmüş baba, olaydan sonra Facebook sayfasından, "Her şey oğlum için “ için ve “Adaletin olmadığı yerde, insanlar kendi adaletini kendi sağlar." paylaşımlarında bulundu. Olayı araştıran jandarma ekipleri E.B.’yi kısa süre sonra olayda kullandığı pompalı tüfekle gözaltına aldı. 

Mahkemenin velayet kararına sinirlenip dehşet saçtı



Mahkemenin velayet kararına sinirlenip dehşet saçtı


Mahkemenin velayet kararına sinirlenip dehşet saçtı

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