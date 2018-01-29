Mahkemesiz ad-soyad değişikliği başladı

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında vatandaşların Soyadı Kanunu'na aykırı olan, umumi edebe uygun olmayan, küçük düşürücü veya gülünç olan soyadları, yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklı anlam değişikliği bulunan ad ve soyadlarını mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurullarının vereceği kararla bir defaya mahsus değiştirebiliyor.

81 KİŞİNİN AD VE SOYADLARINDA DÜZENLEME YAPILDI

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı başkanlığında toplanan İl İdare Kurulu, 5 Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar İl Nüfus Müdürlüğüne ad ve soyadı değişikliği için başvuran 81 vatandaşın başvurusunu İl İdare Kurulunda değerlendirerek karara bağlayıp, ad ve soyadlarında gerekli düzeltmeyi yaptı.

İL VE İLÇE İDARE KURUMLARINDAN DEĞİŞEBİLECEK

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Vatandaşlarımız daha önce isim ve soyadlarını değiştirmek veya düzeltmek için mahkemeye başvuruyordu. Ancak, son çıkan düzenleme ile ad ve soyadı kanununa aykırı olan isimlerin değiştirilmesi için, mahkeme kararına ihtiyaç duyulmadan bir kereye mahsus bu değişiklik nüfus müdürlüklerine dilekçeyle başvurulması halinde il ve ilçe idare kurullarında alınan kararla değiştirilebileceği ifade edilmektedir.

3 KASIM 2019'A KADAR SÜRECEK

5 Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar Adıyaman’da 81 vatandaşımız ad ve soyadı değişikliği veya düzeltilmesi için müracaatta bulunulmuş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

Halen başvuruda bulunan vatandaşlarımızın başvuruları İl İdare Kurulunca değerlendirilerek, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadların bir defaya mahsus değiştirilmesine devam edilmektedir. Soyadı değiştirilen erkek ise kendisi ile birlikte eşi ve ergin olmayan çocuklarının da soyadları düzeltilmektedir. Uygulama 3 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecektir.”