Mahkemeyi yanıltmaya çalışan FETÖ sanığına indirim yok

Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Asamoah için Fenerbahçe de devreye girdi.

Asamoah için F.Bahçe de teklif yapacak

Aykut Kocaman, lider Galatasaray ile aralarında 8 puan fark olmasına rağmen yine iddialı konuştu.

Singapur, vatandaşlarına ‘dünyanın en avantajlı’ pasaportunu sağlayan ülke oldu.

1 Rusya termo-nükleer füzesi Satan 2'yi test ediyor İngiltere büyüklüğünde bir kara parçasını tek seferde kül edebilme özelliğine sahip yeni nesil füzenin testlerine başlandı.

2 Diriliş Ertuğrul'da Osman Gazi'li sahne TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul, yeni sezona yine iddialı bir giriş yaptı.

3 21 ülkeye büyükelçi atandı Resmi Gazete'de yayımlanan büyükelçi atamalarında 21 ülkeye atama yapıldı.

4 Donald Trump yine basını hedef aldı Basınla sorun yaşamaya devam eden ABD Başkanı Donald Trump, "Beni kültürsüz göstermeye çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

5 Selçuk Bayraktar İHA'ların üretim sürecini anlattı Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İHA’ların üretimini anlattı.

6 Türk askeri PYD'nin kontrolündeki hattı ele geçirdi İdlib'e asker ve zırhlı araç sevkiyatına devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Simon Kalesi'nin kontrolünü de ele geçirdi.