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Mahkemeyi yanıltmaya çalışan FETÖ sanığına indirim yok

Gaziantep'te "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

26.10.2017 - 10:45
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Mahkemeyi yanıltmaya çalışan FETÖ sanığına indirim yok

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski öğretmene, indirim uygulanmadan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

CEP TELEFONUNU KULLANMADIĞINI SÖYLEDİ

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık eski öğretmen Mustafa Baltacı ile avukatı katıldı.

Baltacı savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı yönündeki bilirkişi raporunun doğru olmadığını, raporda adı geçen cep telefonunu kullanmadığını öne sürdü.

BYLOCK TESPİT EDİLEN TELEFON SANIĞA AİT

Bunun üzerine mahkeme başkanı Ercan Kumhak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) internet sitesinden "ByLock" tespit edilen IMEI numarasının sorgulanmasını istedi. Yapılan sorgulamada IMEI numarasının, sanığın kullandığını söylediği cep telefonuyla eşleştiği görüldü.

Suçsuz olduğunu savunan Baltacı, beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı Berekat Aksoy da mütalasında, sanığın atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

7 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanığa "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

"Sanığın mahkemeyi yanıltıcı davranışları sebebiyle takdiren indirim yapılmasına yer olmadığını" kararlaştıran heyet, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

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