Mahkum Yakınları Derneği (MAYAD) üyeleri, af yasası hakkında açıklama yapmak üzere MHP Genel Merkezi önünde bir araya geldi.

Dernek üyeleri açıklama yapacağı sırada genel merkeze gelen MHP lideri Bahçeli, aracından inerek grubun yanına geldi.

"YASAYI ÇEKERİM..."

Bir vatandaşın "24 Haziran'da sizin sözünüze güvenerek MHP'ye oy verdik" demesi üzerine Bahçeli, "Bunun oyla alakası yok. İstersen verme. Biz oy için yapmıyoruz. Bir daha ağzınızdan duyarsam yasayı geri çekerim." ifadelerini kullandı.

Mahkum yakınının sözleri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı ViDEO