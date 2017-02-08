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Mahlagha Jaberi'den Burak Özçivit'e: Beni inciltti

İranlı model Mahlagha Jaberi, Burak Özçivit'e Instagram'dan 'yakışıklı' yorumundan sonra engellendiğini ve incildiğini söyledi.

08.02.2017 - 08:46
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Kısa bir süre önce sevgilisi Fahriye Evcen'e evlenme teklifi eden oyuncu Burak Özçivit geçtiğimiz haftasonu bir etkinlik için Dubai'ye gitti.

Dubai'den fotoğraflar paylaşan ünlü oyuncuya sürpriz bir yorum geldi. Özçivit'in bu fotoğrafına İranlı model Mahlagha Jaberi 'yakışıklı' diye yorum yaptı.

Mahlagha Jaberi'den Burak Özçivit'e: Beni inciltti

''PROFESYONEL BİR ÜNLÜ DEĞİL''

Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre, Özçivit, ilk kez sevgilisi Fahriye Evcen ile fotoğraf paylaşarak İranlı modele göndermede bulundu.

Mahlagha Jaberi'den Burak Özçivit'e: Beni inciltti

Oyunculuğunu çok beğendiğini söyleyen ancak 'profesyonel bir ünlü değil' ifadelerini kullanan Jaberi sözlerini şöyle sürdürdü:

''BENİ İNCİTTİ''

''Çok yetenekli bir aktör. Rol aldığı dizideki performansı dikkatimi çekmişti. Hayranı olmuştum. Bir hafta önce kendisine Instagram'da 'sizi seviyoruz', 'yakışıklı' gibi yorumlarda bulundum.Yorumlarımdan hemen sonra beni engelledi. Ona iyi bir mesaj yollamaktan başka bir amacım yoktu. Özel hayatıyla ilgili bir bilgim yok. Artık onun çok profesyonel bir ünlü olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir ünlü, fanı iyi bir yorum yaptı diye onu engellemez. Bu bir hatamıydı bilmiyorum ama beni incitti. Onun özel hayatına saygı duyuyorum."

Mahlagha Jaberi'den Burak Özçivit'e: Beni inciltti

Jaberi'nin Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunuyor.

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