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Mahmud Abbas Filistin Devlet başkanı oldu

Filistin Ulusal Konseyi, Filistin Ulusal Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı "Filistin Devlet" Başkanı olarak seçti.

AA | 04.05.2018 - 03:21..
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FKÖ bünyesindeki Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ile FKÖ bünyesinde yer almayan Hamas ve İslami Cihad'ın katılmadığı toplantıların kapanış oturumunda, Abbas "Filistin Devlet" Başkanlığına seçildi.

Mahmud Abbas Filistin Devlet başkanı oldu

122 ÜYENİN SEÇİMİ DE YAPILDI

Filistin Devlet Televizyonundan canlı yayınlanan oturumda ayrıca FKÖ Yönetim Kurulunun 15 üyesi de belirlendi. Buna göre Abbas, Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Saib Ureykat, Azzam el-Ahmed, Hanan Aşravi, Teysir Halid, Bessam es-Salihi, Ahmed Mecdelani, Faysal Kamil Aranki, Salih Rafet, Vasıl Ebu Yusuf, Ziyad Ebu Amr, Ali Ebu Zuhri, Adnan el-Hüseyni, Ahmed Buyud et-Temimi ve Ahmed Ebu Hevli, Yönetim Kurulu üyeliklerine getirildi.

Oturumda ayrıca, FKÖ Merkez Komitesinin 122 üyesinin seçimi de gerçekleşti.

Abbas, söz konusu kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, diğer Filistinli gruplara FKÖ'ye katılma imkanı vermek için Yönetim Kurulu üyelerinin sayısını 15'te sınırlı tuttuklarını söyledi. Yönetmelik gereği üye sayısının 18'e çıkabileceğini belirten Abbas, gerekirse ulusal birlik için yeni üyeler bulabileceklerini kaydetti.

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