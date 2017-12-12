Mahmud Abbas Türkiye'de

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.

KUDÜS İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ

Abbas'ı, Atatürk Havalimanı askeri apronunda İstanbul Valisi Vasip Şahin karşıladı. Abbas daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSTANBUL'DA TOPLANIYOR

ABD'nin Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanıması kararından sonra İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi İstanbul'da toplanıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ve Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı da İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldiler.