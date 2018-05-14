Mahmud Abbas'tan Kudüs tepkisi

ABD büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını protesto eden binlerce Filistinli öğle saatlerinde Ramallah’tan Kalandia’daki güvenlik bölgesine doğru yürümeye başladı ve İsrail Ordusu’nun müdahalesiyle karşılaştı.

İSRAİL TERÖRÜ

İsrail ordusunun, sınırda toplanan binlerce Filistinli'ye açtığı ateşte 52 kişi şehit olurken 2000'den fazla kişi de yaralandı.

FİLİSTİN MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEK

Yaşanan olaylarla ilgili Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan açıklama geldi. Abbas, "Halkımız mücadelesinden vazgeçmeyecek" dedi.

"ABD'NİN ARABULUCUĞUNA KABUL ETMİYORUZ"

srail'in Gazze'deki 'katliamını' kınadığını belirtirken bundan böyle ABD'nin arabuluculuğunu kabul etmeme kararını tekrarlayan Abbas, "ABD'nin arabuluculuğunu kesinlikle kabul edemeyiz. Halkımız barışçıl mücadelesinden vazgeçmeyecek. Burada yapılan bizim egemenlşiğimize saldırıdır. Filistin'in bu konuda bazı kararlar alması için bir araya geldik" şeklinde konuştu.