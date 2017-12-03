Mahmut Övür, babasını kaybetti

Yazılarına Sabah gazetesinde devam eden Mahmut Övür'ün babası Hakka yürüdü.

BİR AYDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

95 yaşında hayata gözlerini yuman Hacı Memi Övür son bir aydır özel bir hastanede tedavi görüyordu. 12 yıl önce eşini kaybeden Hacı Memi Övür'ün 10 çocuğu bulunuyor.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Yaşlılıktan dolayı vücudu yorgun olan Övür tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı. Hacı Övür'ün cenazesi yarın Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakip Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ensonhaber ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.