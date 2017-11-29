A Haber ekranlarında Duygu Leloglu'nun sunumuyla ekrana gelen Memleket Meselesi programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahte belgelerle ortaya attığı iddialar masaya yatırıldı.

Konuyla ilgili konuşan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte ortaya attığı iddiaları hatırlattı.

CHP Lideri'nin yalancı çobana döndüğüne dikkat çeken Övür, iddiaların şimdi hatırlanmadığını sözlerine ekledi.

Mahmut Övür Kılıçdaroğlu'nun kirli geçmişini hatırlattı VİDEO

"KİRLİ BİR AKILLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Mahmut Övür, "Kirli bir akılla karşı karşıyayız. Bunu ciddiye almamalıyız. Geriye dönün bakın. Ne söylemedi ki? Hiçbiri de doğru çıkmadı. Birkaçını hatırlatayım. 120 milletvekili ByLockçu dedi. Kontrollü darbe dedi. Adil Öksüz'e MİT ajanı dedi, açıklayacağım dedi.





"YALANCI ÇOBANA DÖNDÜ"

Yalancı çobana döndü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesiyle ilgili altın klozetlerden bahsetti. Hatırlayan var mı şimdi, bir tane CHP'li soruyor mu şimdi." ifadelerini kullandı.