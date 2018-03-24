Mahmut Tanal İBB için adaylığını açıkladı

2019 yılında yapılacak seçimler öncesi CHP'de koltuk yarışı başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'nin adayı olmak isteyen Mehmet Akif Hamzaçebi ve Gürsel Tekin'den sonra parti içinde bir isim daha adaylığını açıkladı: CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal

"ÖN SEÇİM OLURSA DESTEK ALIRIM"

Tanal, ''Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayıyım. Mutlaka ön seçim olmalı ve ön seçim olduğu takdirde de partililerimizin desteğini alacağıma da inanıyorum'' ifadelerini kullandı.

Bilecik'te yayın yapan yerel bir gazeteye konuşan CHP'li vekil, başkan olması durumunda makam aracı kullanmayacağını da sözlerine ekledi.

NEREDE EYLEM, TANAL ORADA

Mahmut Tanal, her zaman eylemlerin ön sıralarında yer alan isim olarak biliniyor.