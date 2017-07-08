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Mahmut Tanal'dan CHP'lilere miting uyarısı

CHP'lilerin sıcak havalarda pikniğe ya da denize gittiğinin farkında olan Mahmut Tanal, Maltepe mitingine çağrı yaptı.

08.07.2017 - 14:31
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Mahmut Tanal'dan CHP'lilere miting uyarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun FETÖ'den tutuklanmasından sonra Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüme kararı aldı.

MİTİNGE KATILIM OLACAK MI

Adalet Yürüyüşü adı altında, milletvekili ve partililerle yürüyerek İstanbul'a ulaşan CHP Lideri, Maltepe mitingiyle protestosunu sonlandıracak.

Mitinge katılımın az olmasından çekinen CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bu konuda partilileri uyardı.

"DENİZE, PİKNİĞE GİTMEYİN"

CHP'li vekil, "Pazar günü kimse pikniğe denize gitmesin. Herkesi 18.00'da Maltepe'ye bekliyoruz." diyerek mitinge çağrıda bulundu.

Mahmut Tanal'dan CHP'lilere miting uyarısı

FOTOĞRAF: CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal

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