Antalya'da özel bir hastanede çalışan ve 3 gün önce koluna ilaç enjekte ederek intihar girişiminde bulunan hemşire kurtarılamadı.

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Mahmut Tanal'dan CHP'lilere miting uyarısı

CHP'lilerin sıcak havalarda pikniğe ya da denize gittiğinin farkında olan Mahmut Tanal, Maltepe mitingine çağrı yaptı.