Mahmutbey- Esenyurt Metro Hattı 2020'de açılacak

Mahmutbey- Bahçeşehir- Esenyurt Metro Hattı'nın inşa edileceği bölgenin yer teslimi eylül ayında gerçekleşmişti. Projeyi ise Makyol - Astur - Ic İçtaş 3 milyar 49 milyon 994 bin 729 lira bedelle kazanmıştı.

2020'DE HİZMETE AÇILACAK

Çalışmaları son sürat devam eden proje tamamlandığında 70 bin kişi tarafından kullanılacak. Ayrıca Esenyurt-Bahçeşehir-Mahmutbey metrosunun Ağustos 2020'de hizmete açılması planlanıyor.

12 İSTASYONDAN OLUŞACAK

Mahmutbey- Bahçeşehir- Esenyurt Metro Hattı'nda 12 istasyon yer alacak. İstasyonlar arasında; Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt Metro Hattı, 12 istasyondan oluşuyor. Mahmutbey, Bölge Parkı, Mehmet Akif, Toplu Konut, Temapark, Hastane, Tahtakale, Ispartakule, Bahçeşehir, Esenkent, Ardıçlı, Esenyurt Meydanı yer alacak.

DİĞER HATLARLA ENTEGRE OLACAK

Hat; Mehmet Akif İstasyonu’nda Ataköy - Basın Ekspres - İkitelli Metro Hattı ile Mahmutbey İstasyonu’nda Otogar - Bağcılar Kirazlı - Başakşehir - Olimpiyatköy Metro Hattı ile entegre olacak.