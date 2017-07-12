Mahmutbey- Esenyurt metro hattı ihalesi sonlandı

Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hattının elektro mekanik yapım işi ihalesi dün sonuçlandı. Metro hattının elektro mekanik yapım işi ihalesini Makyol - Astur - Ic İçtaş kazandı.
YOLCULUK 25 DAKİKAYA İNECEK
Yer teslim tarihinden itibaren hat, bin 80 günde tamamlanacak. Proje tamamlandığında Esenyurt ve Mahmutbey arasındaki yolculuk süresi 25 dakikaya inecek.
GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ
- Mahmutbey
- Bölge Park
- Mehmet Akif
- Toplu Konut
- Tema
- Hastane
- Tahtakale
- Ispartakule
- Bahçeşehir
- Esenkent
- Ardıçlı
- Esenyurt Meydan