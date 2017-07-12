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Mahmutbey- Esenyurt metro hattı ihalesi sonlandı

Merakla beklenen Mahmutbey- Esenyurt metro hattının kazananı belli oldu.

12.07.2017 - 11:08
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Mahmutbey- Esenyurt metro hattı ihalesi sonlandı

Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hattının elektro mekanik yapım işi ihalesi dün sonuçlandı. Metro hattının elektro mekanik yapım işi ihalesini Makyol - Astur - Ic İçtaş kazandı.

Mahmutbey- Esenyurt metro hattı ihalesi sonlandı

YOLCULUK 25 DAKİKAYA İNECEK

Yer teslim tarihinden itibaren hat,  bin 80 günde tamamlanacak. Proje tamamlandığında Esenyurt ve Mahmutbey arasındaki yolculuk süresi 25 dakikaya inecek.

Mahmutbey- Esenyurt metro hattı ihalesi sonlandı

GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

- Mahmutbey

- Bölge Park

- Mehmet Akif

- Toplu Konut

- Tema

- Hastane

- Tahtakale

- Ispartakule

- Bahçeşehir

- Esenkent

- Ardıçlı

- Esenyurt Meydan

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