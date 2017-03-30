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Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı ihalesi yarın yapılacak

Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı inşaat ve elektromekanik işleri ihalesi yarın gerçekleştirilecek.

30.03.2017 - 17:23
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  2. Projeler
Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı ihalesi yarın yapılacak

Mahmutbey ile Esenyurt arasına inşa edilecek hat, 18,5 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan meydana gelecek.

Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı ihalesi yarın yapılacak

MAHMUTBEY- ESENYURT ARASI 25 DAKİKAYA İNECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni projesinin inşaat ve elektronemik ihalesini yarın yapacak. Metro hattı açıldığında Mahmutbey ile Esenyurt arası 25 dakikaya inecek.

Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı ihalesi yarın yapılacak

3 YILDA TAMAMLANACAK

Proje, 3 yılda tamamlanacak ve yapılacak istasyonlar şu şekilde; Mahmutbey, Bölge Parkı, Mehmet Akif, Toplu Konut, Tema, Hastane, Tahtakale, Ispartakule, Bahçeşehir, Esenkent, Ardıçlı, Esenyurt Meydan.

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