Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı ihalesi yarın yapılacak

Mahmutbey ile Esenyurt arasına inşa edilecek hat, 18,5 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan meydana gelecek.

MAHMUTBEY- ESENYURT ARASI 25 DAKİKAYA İNECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni projesinin inşaat ve elektronemik ihalesini yarın yapacak. Metro hattı açıldığında Mahmutbey ile Esenyurt arası 25 dakikaya inecek.

3 YILDA TAMAMLANACAK

Proje, 3 yılda tamamlanacak ve yapılacak istasyonlar şu şekilde; Mahmutbey, Bölge Parkı, Mehmet Akif, Toplu Konut, Tema, Hastane, Tahtakale, Ispartakule, Bahçeşehir, Esenkent, Ardıçlı, Esenyurt Meydan.