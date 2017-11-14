Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı'nda çalışmalar başladı

Projenin 11 Temmuz'da yapılan ihalesinin kazananı 3 milyar 49 milyon 994 bin 729 lira bedelle Akyol- Astur- IC İçtaş'ın olmuştu.

İNŞAAT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Metro hattının yer teslimi 2 ay önce gerçekleşti ve geçtiğimiz günlerde inşaat çalışmaları başladı.

Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt Metro Hattı 18.50 kilometre uzunluğunda olacak. 12 Hattan oluşacak metro hattı, 70 bin kişiye hizmet verecek ve açıldığında Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt ilçelerine hizmet verecek.

İSTASYONLAR BELİRLENDİ

Mahmutbey, Bölge Parkı, Mehmet Akif, Toplu Konut, Tema, Hastane, Tahtakale, Ispartakule, Bahçeşehir, Esenkent, Ardıçlı, Esenyurt Meydan olarak belirlendi.

Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt Metro Hattı ile; Mahmutbey - Esenyurt Meydan arası 28 dakika, Mahmutbey – Beşiktaş arası 31,5 dakika, Mahmutbey – Kabataş arası 33 dakika olacak.