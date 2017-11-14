taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.860
USD
3,8720
EURO
4,5217
ALTIN
158,94
PETR
62,9400

Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı'nda çalışmalar başladı

2 ay önce yer teslimi gerçekleşen Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı'nda inşaat çalışmaları hız kazandı.

14.11.2017 - 08:59
  1. Haberler
  2. Projeler

Projenin 11 Temmuz'da yapılan ihalesinin kazananı 3 milyar 49 milyon 994 bin 729 lira bedelle Akyol- Astur- IC İçtaş'ın olmuştu.

Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı'nda çalışmalar başladı

İNŞAAT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Metro hattının yer teslimi 2 ay önce gerçekleşti ve geçtiğimiz günlerde inşaat çalışmaları başladı.

Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt Metro Hattı 18.50 kilometre uzunluğunda olacak. 12 Hattan oluşacak metro hattı, 70 bin kişiye hizmet verecek ve açıldığında Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt ilçelerine hizmet verecek.

Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı'nda çalışmalar başladı

İSTASYONLAR BELİRLENDİ

Mahmutbey, Bölge Parkı, Mehmet Akif, Toplu Konut, Tema, Hastane, Tahtakale, Ispartakule, Bahçeşehir, Esenkent, Ardıçlı, Esenyurt Meydan olarak belirlendi.

Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt Metro Hattı ile; Mahmutbey - Esenyurt Meydan arası 28 dakika, Mahmutbey – Beşiktaş arası 31,5 dakika, Mahmutbey – Kabataş arası 33 dakika olacak.

İlginizi Çekebilir
AVM Ciro Endeksi eylülde yüzde 8,5 arttı
AVM Ciro Endeksi eylülde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artarak 216 puana yükseldi.
AVM Ciro Endeksi eylülde yüzde 8,5 arttı
AVM Ciro Endeksi eylülde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artarak 216 puana yükseldi.
Bill Gates'ten Arizona'da akıllı şehir projesi
Windows işletim sisteminin yaratıcısı Bill Gates, Arizona'da 80 milyon dolar ödeyerek aldığı arazide akıllı şehir kuracak.
Bill Gates'ten Arizona'da akıllı şehir projesi
Windows işletim sisteminin yaratıcısı Bill Gates, Arizona'da 80 milyon dolar ödeyerek aldığı arazide akıllı şehir kuracak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

11
Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

107
Lucescu: Amaç maksimum genç oyuncu oynatmaktı

Lucescu: Amaç maksimum genç oyuncu oynatmaktı

62
Kuveyt Kuleleri'nde Türk Bayrağı

Kuveyt Kuleleri'nde Türk Bayrağı

40
İtalya'yı eleyen İsveç Dünya Kupası'nda

İtalya'yı eleyen İsveç Dünya Kupası'nda

30
Tartışılan milli futbolcu Erol Erdal Alkan'dan açıklama

Tartışılan milli futbolcu Erol Erdal Alkan'dan açıklama

18
CHP'li Aytuğ Atıcı Afrin operasyonuna işgal dedi

CHP'li Aytuğ Atıcı Afrin operasyonuna işgal dedi

109
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM