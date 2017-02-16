Mahmutbey- Esenyurt metro ihalesi 31 Mart'ta

Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metrosu olarak bilinen metro hattının inşaat ve elektromekanik işleri ihalesi 31 Mart 2017'de gerçekleştirilecek. 18,5 kilometre uzunluğa sahip olacak olan proje toplamda 11 duraktan meydana gelecek.
Mahmutbey'den yola çıkacak olan metro Bölge Parkı, Mehmet Akif, Halkalı&Atakent Toplu Konut, Tema, Hastane, Tahtakale, Ispartakule ve Bahçeşehir duraklarından geçerek Esenkent durağına ulaşacak.
2019 YILINDA HİZMETE ALINACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılı içerisinde hizmete alınacak projeler arasında gösterdiği metro hattının yapım süresi 1080 takvim günü olarak belirlendi.
İstanbulluların hizmete girmesini büyük bir heyecanla beklediği metro hattının inşaat ve elektromekanik yapım işi ihalesi 31 Mart 2017 günü saat 10.00'da İBB Merter binasında gerçekleştirilecek.