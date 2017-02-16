Mahmutbey- Esenyurt metro ihalesi 31 Mart'ta

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Kılıçdaroğlu, Hüsnü Mahalli'yi kabul etti

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Kırşehir'li aşçıdan Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a beste

1 Gana'da alacaklılar cenaze töreninde naaşı çaldı Gana'da ölen kişinin morg masraflarını ödeyemediği için morg görevlileri naaşı tabutundan çıkarıp götürdü.

2 Tacizci tesisatçı, kadın polisin tuzağıyla yakalandı İstanbul'da İngilizce öğretmeni kadın, zili çalıp evine giren Suriyeli tesisatçının tecavüzünden zor kurtuldu.

3 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabe ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da Kabe'yi ziyaret ederek umre yaptı.

4 Hulusi Akar açıkladı: El Bab operasyonu bitti Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, El Bab operasyonunda sona gelindiğini söyledi.

5 Tudor'dan oyuncularına: Buraya şampiyon olmaya geldim Dün yeni takımı Galatasaray ile ilk antrenmanına çıkan Igor Tudor, oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı.

6 Kılıçdaroğlu'ndan referandum yorumu: Bu bir memleket meselesi CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki seçim bir memleket meselesidir, bu millet bilir ki söz konusu vatansa gerisi teferruattır" dedi.