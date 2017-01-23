Mahmutbey gişeleri HGS'li araçlardan 7 TL fazla kesiyor

İstanbul'da Mahmutbey gişelerinde, trafiği rahatlatmak için yapımı son 3 aydır süren ‘serbest geçiş sistemi’ HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) kullanan vatandaşın kâbusu oldu. Mahmutbey gişelerindeki okuyucuların hiç biri HGS etiketlerini tanımayınca, sürücülere U dönüşü ya da kaçak geçişten ücret alınıyor.



Karayolları, HGS’li araçlardan ücretin otomatik tahsil edildiğini söylese de, kesilen U dönüşü ücreti itiraz etmeden geri ödenmiyor. Gişede HGS’li aracın tanınmaması şöyle sıkıntı yaratıyor:

İTİRAZ YOKSA İADE YOK

“Otomobilinizle Bahçeşehir’den yola çıktınız. Bahçeşehir gişeleri HGS etiketinizi okudu. Mahmutbey gişelerinden çıktığınızda ise HGS etiketiniz okunmuyor. OGS’den çıkış yaptığınız varsayılarak 2.75 TL hesabınızdan otomatik olarak kesiliyor. Buraya kadar her şey normal. Ancak HGS etiketine göre Mahmutbey’den çıkış yapmış olmuyorsunuz. Sadece Bahçeşehir’den çıkmış olarak sisteme işleniyor. Akşam evinize giderken Mahmutbey gişelerinden girip yeniden Bahçeşehir’den çıkış yaparsanız, sizin HGS sisteminizde sabah Mahmutbey’den geçiş yaptığınız yer almadığı için sizi U dönüşü yapmış sayıyor ve 9.75 TL hesabınızdan kesiliyor. Yani sistem sizden 2.75 TL kesmesi gerekirken fazladan 7 TL daha alanıyor. Fazla kesilen para ancak sizin itirazınızla geri iade ediliyor.”



İNTERNETTEN TAKİP EDİN



Karayolları Genel Müdürlüğü’nün HGS Çağrı Merkezi numarası 0850 460 60 60 arandığında, karşınıza çıkan görevliye Mahmutbey gişelerinden geçtiğinizi söylerseniz paranız 48 saat içinde hesabınıza iade ediliyor. Görevli, Mahmutbey gişelerinin okumadığı için binlerce kişiden fazla para tahsil edildiğini anlatarak, “Mahmutbey’i kullananların fazla paralarını hemen iade ediyoruz” diye belirtiyor. Görevli, vatandaşların ücretlerini kendilerinin kontrol etmesi gerektiğini de altını çizerek söylüyor. HGS etiketleriyle ilgili tüm bilgiler, “hgsmusteri.ptt.gov.tr” adresinden takip edilebiliyor. İnternet sitesine HGS etiket numaranız, cep telefonunuz ve TC kimlik numaranızla abone olduğunuzda, hangi gişeden saat kaçta giriş çıkış yaptığınızı, ne kadar ücret ödediğinizi, kalan bakiyenizi ve kaçak geçişiniz olup olmadığı görülüyor.



KARAYOLLARI: VATANDAŞI MAĞDUR ETMİYORUZ



Karayolları Genel Müdürlüğü, Mahmutbey gişelerindeki karışıklıkla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Serbest geçiş sistemi kurulum çalışmaları, 22 Kasım 2016’da tamamlanarak hizmete girmiştir. Mahmutbey’deki OGS ve HGS sistemleri kendi abonelerinden ücret tahsilatını yapmakta, bu sırada çifte ücretlendirmeyi önlemek için sistemler karşılıklı sorgulama gerçekleştirmektedir. OGS abonesi olan araçlarda, araç giriş bilgileri OGS etiketinin üzerine yazılmakta olup, çıkış anında araç giriş bilgisi ücret toplama sistemi tarafından OGS etiketinden anında tespit edilmekte ve doğru ücret uygulanmaktadır. Ancak, HGS abonesi olan araçlarda, araç plaka bilgisi HGS etiketinden okunarak merkezde tutulan havuzundan sorgulanmaktadır.



HGS etiketi okunamazsa, bu abonelerin plakaları kameralar tarafından tespit edildikten sonra yine aynı giriş bilgisi, havuzdan sorgulanmaktadır. Giriş ve çıkış istasyonları arası mesafenin kısa olduğu zaman; HGS etiketli araçların giriş bilgisinin çıkış anında henüz merkeze gelmediği durumlar oluşabilmektedir. Böyle durumlarda, giriş bilgisi olmayan bu geçişler sistem tarafından ‘U dönüşü’ veya ‘Giriş bilgisi yok’ olarak değerlendirilmiş olsa da, daha sonra giriş bilgisine ulaşıldığında, yapılan tahsilat düzeltilmekte ve böylece vatandaş mağdur edilmemektedir. HGS aboneleri için, giriş bilgisinin daha kısa sürede merkeze gönderilmesi ile ilgili sistem çalışmaları, halen devam etmektedir.”



TRAFİĞİ RAHATLATMAK İÇİN GİŞE KALDIRILMIŞTI



İstanbul'u Avrupa’ya bağlayan Avrupa Otoyolu’nun ilk kapısı Mahmutbey gişeleri. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden gelen büyük araçlar bu noktada şehir içi trafiğini katılıyor. İstanbul’un son 10 yılda hızla büyüyen Bahçeşehir, Esenyurt, Ispartakule, Beylikdüzü ve Hadımköy gibi bölgelerinde oturanlar da burayı kullandıkları için trafik gün boyu çok yoğun geçiyor.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 25 Eylül 2016’da katıldığı bir TV programında, “Şişe başı gibi bir konumu var. Trafik gelip burada toplanıyor” dediği Mahmutbey trafiğine çözüm bulabilmek için gişeleri kaldıracaklarını ve serbest geçiş sistemi kuracaklarını açıklamıştı. Bakan Arslan’ın “Tam iki aylık zamanımız var. Trafiğin yüzde 30 rahatlamasını bekliyoruz. OGS-HGS ayrımı olmadığından şoförler zikzak da yapmayacak” açıklamasının ardından Mahmutbey gişelerinde hızla inşaat başladı. Avrupa ve Anadolu yönündeki gişelerin bir kısmı 22 Kasım 2016’da kaldırıldı. Serbest geçiş sistemi devreye alındı. Ancak çalışmalar tam bitmediği için, sürücüler Mahmutbey gişelerine geldiğinde neredeyse 90 derecelik bir açıyla manevra yapmak zorunda kaldı ve trafik rahatlamadı.