taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.928
USD
3,5449
EURO
3,8992
ALTIN
140,11
PETR
49,4000

'Mahrem imam' soruşturmasında 29 tutuklama

FETÖ emniyetteki "mahrem imam" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 29'u tutuklandı.

06.05.2017 - 01:55
  1. Haberler
  2. İç Haber

'Mahrem imam' soruşturmasında 29 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 33 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelileri sorgulayan Hakimlik, 29 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve örgütte "mahrem imam" olarak anıldıkları gerekçesiyle, 26 Nisan'da 3 bin 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Ankara'da Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 158 kişiyi gözaltına almıştı.

Daha önce Ankara Adliyesine sevk edilen 24 kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti. Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belçika'da İslami usullere göre kesime yasak geliyor

Belçika'da İslami usullere göre kesime yasak geliyor

69
Alman hükümeti: İdam referandumuna izin vermeyiz

Alman hükümeti: İdam referandumuna izin vermeyiz

29
Şırnak ve Diyarbakır'da terör operasyonları

Şırnak ve Diyarbakır'da terör operasyonları

0
Yaşlı kadını dolandıran zanlılar yakalandı

Yaşlı kadını dolandıran zanlılar yakalandı

4
İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul'da terör operasyonu

0
Fed Başkanı: Amerikalı kadınlar erkeklerden az kazanıyor

Fed Başkanı: Amerikalı kadınlar erkeklerden az kazanıyor

0
İngiltere'de seçim galibini çöp çekerek belirlediler

İngiltere'de seçim galibini çöp çekerek belirlediler

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM