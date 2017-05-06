'Mahrem imam' soruşturmasında 29 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 33 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelileri sorgulayan Hakimlik, 29 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve örgütte "mahrem imam" olarak anıldıkları gerekçesiyle, 26 Nisan'da 3 bin 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Ankara'da Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 158 kişiyi gözaltına almıştı.

Daha önce Ankara Adliyesine sevk edilen 24 kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti. Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.