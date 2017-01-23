NTV ekranlarında Gülay Afşar'ın sunumuyla ekrana gelen Gece Gündüz programının canlı yayın konukları, Mahsun Kırmızıgül ve Derya Şensoy oldu.

DARBE GİRİŞİMİ SONRASI..

Yeni yaptığı film hakkında bilgiler veren yönetmen Mahsun Kırmızıgül, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimini hatırlattı. 15 Temmuz sonrası kötü bir ortamın oluştuğunu söyleyen Kırmızıgül, insanların piyasadan çekildiğini söyledi.

HAYATIN DEVAM ETMESİ İÇİN..

Mahsun Kırmızıgül, şöyle konuştu; "15 Temmuz'dan sonra, yaşadığımız o felaketten sonra birçok insan çekildi. Biz; 15 Temmuz sonrasında, hayatın devam etmesi için yaşamın sürebilmesi için bu işin içine girdik. Hatta oyuncular şaşırdılar, gerçekten yapacak mıyız diye."

Mahsun Kırmızıgül filmiyle 15 Temmuz'u ilişkilendirdi VİDEO