Mahsun Kırmızıgül'den teröre karşı kenetlenme çağrısı

Mahsun Kırmızıgül, PKK'lı teröristlerin hendek kazıp asker ve polislerimizi hedef aldığı günlerde bir açıklama yapmış ve hükümeti 'Merhametsiz' olmakla suçlamıştı. Mahsun Kırmızıgül'ün o günkü açıklamaları hem tepki çekmiş hem de sevenlerini oldukça üzmüştü.

TERÖRE KARŞI KENETLENME ÇAĞRISI

Bugün ise Kırmızıgül'ün hedefinde terör üretenler vardı. Son zamanlarda DEAŞ ve PKK gibi örgütlerin saldırı yaptığı şehirlerin adını yazan Kırmızıgül, teröre karşı her şeye rağmen kenetlenme çağrısı yaptı.

"BU KEZ İZMİR AĞLIYOR! GÜN, BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR"

İzmir'de yaşanılan terör saldırısının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kırmızıgül, şunları söyledi: "Kayseri, Ankara, İstanbul derken bu kez İzmir ağlıyor. Gün, birlik olma günüdür. Bu zor günlerde her şeye inat kenetlenmeliyiz"

(Mahsun Kırmızıgül'ün hükümeti merhametsizlikle suçladığı tweetleri)