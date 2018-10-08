Mahsur kalan hamile ineğin yardımına helikopter yetişti

AKUT Ankara Ekibine yapılan ihbarla hamile bir ineğin, Kalecik ilçesi, Gölköy mevkiinde bulunan yüksek bir yardan düşerek 8 gündür kuru dere yatağında mahsur kaldığı bilgisi alındı.

Ekip Lideri Mehmet Murat Boz ve 4 gönüllüsü ile olay yerine giden AKUT ekibi, dere yatağının araç yoluna 1 kilometre mesafede olması sebebiyle 400 kilo ağırlıktaki ineğin tahliyesi için alternatif aradı.

DOZER ARIZALANINCA HELİKOPTER GELDİ

İlk önce Kalecik Belediyesi ile irtibata geçilerek yardım talep edildi. Kalecik Belediyesi’nden gelen kepçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri’nden gelen dozer ile ineğin bulunduğu yere ulaşmak için yol açma çalışması başlatıldı. Ancak dozerin arızalanması sonucu Kalecik Belediye Başkanlığı’nın desteğiyle Jandarma Havacılık Komutanlığı ile irtibata geçilerek bu kez helikopter talep edildi. Olumlu yanıt alınınca yetkililere vadinin tahmini boyutları ve koordinatları gönderildi.

'JUMBO' İSMİNİ VERDİLER

Hamile inek karnına ve sakat bacağına zarar vermeyecek şekilde perlonlarla sabitlenerek çeki halatıyla helikoptere bağlandı. Yerden metrelerce yükselen inek ilginç görüntülere sahne oldu.

Olaya şahit olan vatandaşlar, Uçan Fil Jumbo filminden esinlenerek ineğe “Jumbo” adını taktı. Güvenli alanda bekleyen traktör römorkunun üzerine indirilen inek, AKUT gönüllülerinin refakatinde köydeki ahırına getirilerek sahibine teslim edildi.