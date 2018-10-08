taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1755
Euro
7.097
Altın
1193.985
Borsa
94541.64
Gram Altın
237.336

Mahsur kalan hamile ineğin yardımına helikopter yetişti

Ankara’da kuru dere yatağına düşerek arka ayağını sakatlayan hamile inek, 9 saat süren ortaklaşa çalışma ile kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

İHA | 08.10.2018 - 10:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber

AKUT Ankara Ekibine yapılan ihbarla hamile bir ineğin, Kalecik ilçesi, Gölköy mevkiinde bulunan yüksek bir yardan düşerek 8 gündür kuru dere yatağında mahsur kaldığı bilgisi alındı.

Ekip Lideri Mehmet Murat Boz ve 4 gönüllüsü ile olay yerine giden AKUT ekibi, dere yatağının araç yoluna 1 kilometre mesafede olması sebebiyle 400 kilo ağırlıktaki ineğin tahliyesi için alternatif aradı.

Mahsur kalan hamile ineğin yardımına helikopter yetişti

DOZER ARIZALANINCA HELİKOPTER GELDİ

İlk önce Kalecik Belediyesi ile irtibata geçilerek yardım talep edildi. Kalecik Belediyesi’nden gelen kepçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri’nden gelen dozer ile ineğin bulunduğu yere ulaşmak için yol açma çalışması başlatıldı. Ancak dozerin arızalanması sonucu Kalecik Belediye Başkanlığı’nın desteğiyle Jandarma Havacılık Komutanlığı ile irtibata geçilerek bu kez helikopter talep edildi. Olumlu yanıt alınınca yetkililere vadinin tahmini boyutları ve koordinatları gönderildi.

Mahsur kalan hamile ineğin yardımına helikopter yetişti

'JUMBO' İSMİNİ VERDİLER

Hamile inek karnına ve sakat bacağına zarar vermeyecek şekilde perlonlarla sabitlenerek çeki halatıyla helikoptere bağlandı. Yerden metrelerce yükselen inek ilginç görüntülere sahne oldu.

Olaya şahit olan vatandaşlar, Uçan Fil Jumbo filminden esinlenerek ineğe “Jumbo” adını taktı. Güvenli alanda bekleyen traktör römorkunun üzerine indirilen inek, AKUT gönüllülerinin refakatinde köydeki ahırına getirilerek sahibine teslim edildi.

Mahsur kalan hamile ineğin yardımına helikopter yetişti



Mahsur kalan hamile ineğin yardımına helikopter yetişti



Mahsur kalan hamile ineğin yardımına helikopter yetişti



Mahsur kalan hamile ineğin yardımına helikopter yetişti



Mahsur kalan hamile ineğin yardımına helikopter yetişti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi gazeteci öldürüldü iddiası

Suudi gazeteci öldürüldü iddiası

76
Atak helikopterinin daha iyisi yolda

Atak helikopterinin daha iyisi yolda

39
İtalya, AB ülkelerinden mülteci kabul etmeyecek

İtalya, AB ülkelerinden mülteci kabul etmeyecek

74
CHP ile HDP arasında ittifak görüşmesi

CHP ile HDP arasında ittifak görüşmesi

124
Mbappe 4 golle PSG'yi sırtladı

Mbappe 4 golle PSG'yi sırtladı

34
Nafaka sistemi yeniden değerlendirilecek

Nafaka sistemi yeniden değerlendirilecek

172
Rusya'dan Suudi Prense: Rüya görüyorsun

Rusya'dan Suudi Prense: Rüya görüyorsun

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM