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Mersin'de mahsur kalan vatandaşları polis kurtardı

Mersin'de meydana gelen sel felaketinde mahsur kalan vatandaşlara Çevik kuvvet ekipleri yardım etti.

İHA | 31.12.2016 - 11:32
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Mersin’de 2 gün önce etkili olan şiddetli yağmur sonrası meydana gelen sel felaketi, hayatı felç etmişti.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ ZOR ANLAR YAŞADI

Metrekareye 6 saatte 170 kilogramdan fazla yağışın düştüğü kentte, ulaşım durma noktasına gelirken, birçok vatandaş zor anlar yaşamıştı. Kent merkezindeki birçok noktayı su basarken, çok sayıda vatandaş ve araç yolda mahsur kalmıştı.

Mersin'de mahsur kalan vatandaşları polis kurtardı

VATANDAŞIN İMDADINA ÇEVİK KUVVET YETİŞTİ

Belediye ve arama kurtarma ekiplerinin yetersiz veya ulaşamadığı yerlerde de Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Müdürlüğünün zırhlı araçları devreye girdi.

Mersin'de mahsur kalan vatandaşları polis kurtardı

ZIRHLI KEPÇE VE PANZERLE YARDIM

Polis ekipleri zırhlı kepçe ve panzerlerle sel sularının içinde kalan birçok vatandaşı kurtarırken, olabilecek faciaların önüne geçti. Zırhlı kepçe ve panzerleri karşısında gören vatandaşlar önce şaşırırken, sonra ise mutlu oldu.

Mersin'de mahsur kalan vatandaşları polis kurtardı

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