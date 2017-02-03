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Mahsur kalanların yardımına Mehmetçik yetişti

Van'da Tatvan-Ahlat karayolunda tipi ve rüzgar nedeniyle mahsur kalan 52 kişiyi, 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı'ndaki askerler kurtardı

03.02.2017 - 09:55
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10'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nın konuşlu olduğu Tatvan merkezi ve civarında dün akşam saatlerine doğru yaşanan yoğun tipi ve rüzgar nedeniyle Tatvan – Ahlat istikametindeki yolda çok sayıda sivil araç mahsur kaldı.

Mahsur kalanların yardımına Mehmetçik yetişti

VATANDAŞIN YARDIMINA ASKERLER KOŞTU

Araçlarda bulunan 52 vatandaş, 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı'ndaki görevli askerler tarafından mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı ve ve askeri birliğe getirilerek temel ihtiyaçları karşılandı.

Mahsur kalanların yardımına Mehmetçik yetişti

4 AYLIK BEBEK MEHMETÇİK KOLLARINDA

Ayrıca yolda mahsur kaldığı öğrenilen bir aile, beraberlerinde bulunan 4 aylık bebekleriyle, paletli kar üstü araç vasıtasıyla kurtarılarak güvenli bölgeye sevk edildi.

Mahsur kalanların yardımına Mehmetçik yetiştiMahsur kalanların yardımına Mehmetçik yetişti

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