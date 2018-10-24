taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7662
Euro
6.61505
Altın
1231.61
Borsa
93468.99
Gram Altın
227.99

MAK'a göre MHP hiçbir yerde birinci değil

İttifak kararının ardından ilk anketçi yorumu: Adana, Mersin gibi şehirlerde MHP hiçbir yerde tek başına birinci parti değil.

Haber Merkezi | 24.10.2018 - 09:40..
  1. Haberler
  2. Gündem

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yaptığı grup toplantısında yerel seçimlerde ittifak olamyacağını, bütün şehirlerde aday çıkararak tek başlarına yola devam edeceklerini açıklamıştı.

Bu kararın ardından MHP'nin yerel seçimlerde kaç belediyeyi kazanacağı merak ediliyor.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

OYLARI TEK BAŞINA BİR YERDE TOPYAMIYOR

Mehmet Ali Kulak'a göre MHP oylarını tek başına bir yerde toplayamadığı için hiçbir yerde birinci parti değil.

HİÇBİR YERDE BİRİNCİ PARTİ DEĞİL

MHP'nin oy oranının Güneydoğu'daki 2 puanı çıkardığınız zaman 9'larda olduğunu söyleyen Mehmet Ali Kulak, "Bakın Adana'da yüzde 30 ile 31 ile seçim almış. Şu anda yüzde 15 ile dördüncü parti. Mersin'de yine dördüncü parti, Manisa'da yine öyle üçüncü parti ya da ikinci parti. Yani hiçbir yerde birinci parti değil şu anda. Belediye başkanlarının performansı da çok iyi değil. Çok istisna ilçeler bazında belki bir durum söz konusu olabilir." dedi.

MHP'nin AK Parti bize muhtaç görüşünde olduğunu savunan Kulank, "Halbuki AK Parti'nin yerel seçimlerdeki oy oranları zaten hep yüzde 40'lardadır. Yüzde 50'lilerde değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Anne ve kızına pitbull cinsi köpek saldırdı

Anne ve kızına pitbull cinsi köpek saldırdı

276
Yunanistan’a 12 mil uyarısı

Yunanistan’a 12 mil uyarısı

66
Yeni metro ilk gün 334 sefer yaptı

Yeni metro ilk gün 334 sefer yaptı

71
Gökhan Özoğuz: O SesTürkiye'yi tadında bıraktım

Gökhan Özoğuz: O SesTürkiye'yi tadında bıraktım

45
Aynı aileden 4 kişi trafik kazasında yaşamını yitirdi

Aynı aileden 4 kişi trafik kazasında yaşamını yitirdi

38
Avrupa Birliği, İtalya'nın bütçe taslağını reddetti

Avrupa Birliği, İtalya'nın bütçe taslağını reddetti

18
Pompeo: Bazı Suudi yetkililerin vizeleri iptal edilecek

Pompeo: Bazı Suudi yetkililerin vizeleri iptal edilecek

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM