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Makarna yemek sanılanın aksine kilo aldırmıyor

ABD'de yapılan araştırmalarla birlikte makarna; diyet yapanların yasaklı besin listesinden çıktı.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 17:34..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Yıllardır makarnanın kilo aldırdığı herkes tarafından söylense hatta diyet listelerinden çıkarılsa da bu tez yeni bir araştırmayla çürütüldü.

MAKARNA KİLO VERDİRİYOR

ABD Toronto Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma; aslında makarnanın kilo verdirdiği ortaya çıkarttı. Daha önce yapılan araştırmalarda makarnanın tek başına tüketildiğinde veya glisemik indeksi düşük bir diyete eklendiğinde vücudunuzdaki sindirimi hızlandırarak yiyecekleri glukoza çevirdiği ortaya çıkmıştı.

Makarna yemek sanılanın aksine kilo aldırmıyor

3 PORSİYON MAKARNA KİLO VERMEYE YARDIMCI

Düşük glisemik indeksli diyet program araştırmasına katılan 2 bin civarındaki kişi, diğer karbonhidratları tüketmek yerine haftada ortalama 3 porsiyon makarna tüketerek kilo verdi.

Makarna yemek sanılanın aksine kilo aldırmıyor

KİLO VERMEYE VE DENGELİ BESLENMEYE KATKI SAĞLIYOR

Çalışmanın sonucuna göre bir açıklama yapan uzmanlar, makarnanın kilo vermeye ve dengeli beslenmeye katkı sağladığını açıkladı. Hatta "makarna aslında diyet rutininin geçerli bir bileşeni olabilir" şeklinde durumu da özetlediler.

Ancak araştırmacılar, kilo vermeye yardımcı olacak makana miktarını henüz belirleyemeseler de ileride yapılacak çalışmalar makarnayla kilo vermenin mümkün olabileceğini gösteriyor.

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