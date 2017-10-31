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Makas atarken kaza yapan sürücü ucuz kurtuldu

Ankara'da, yolda makas atarak ilerleyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptığı anlar araç kamerasına kaydedildi.

31.10.2017 - 16:36
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Ankara'da trafikte seyir halinde olan bir aracın makas atarak ilerleyişi ve yaptığı kaza, araç içerisinde bulunan kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, plakası belirlenemeyen lüks otomobil sürücüsü makas olarak tabir edilen zig zag yaparak trafikte ilerledi.

YARA ALMADAN KURTULDU

Araç içerisinde bulunan kameraya yansıyan görüntülerde, hızını daha da arttıran sürücü bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bariyere çarptı, bu sırada araç içerisinde sağa sola savrulan sürücü direksiyonu bırakmayarak aracı durdurmayı başardı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Makas atarken kaza yapan sürücü ucuz kurtuldu VİDEO

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