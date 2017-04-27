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Makedonya Meclisi'nde milletvekilleri rehin alındı

Makedonya'da meclis binasına giren maskeli bir grubun bazı milletvekillerini rehin tuttuğu ileri sürüldü.

27.04.2017 - 22:37
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Makedonya Meclisi'nde milletvekilleri rehin alındı

Arnavut partisi Demokratik Bütünleşme Birliğinden (BDİ) Talat Caferi'nin Meclis Başkanı seçilmesinin ardından meclis önünde İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) yanlılarının başlattığı protesto devam ediyor.

Makedonya Meclisi'nde milletvekilleri rehin alındı

GENEL BAŞKAN ZAEV YARALANDI

Ülke medyasında yer alan haberlere göre, Meclise zorla giren maskeli bir grup protestocu, bazı milletvekillerini rehin aldı. Çıkan olaylar sırasında, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı Zoran Zaev'in de aralarında bulunduğu bazı isimler yaralandı.

Makedonya Meclisi'nde milletvekilleri rehin alındı

BASIN MENSUPLARI DA REHİN KALDI

Öte yandan, aralarında Anadolu Ajansı kameramanının da bulunduğu bazı basın mensupları da Meclis binasında rehin kaldı. Ellerinde tabancalar olan grubun herkese hangi medya için çalıştıklarını sordukları ve bazı kişileri darbettikleri öğrenildi.

Kaos ortamının hakim olduğu Meclis önünde ve içerisindeki gerginlik sürüyor.

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