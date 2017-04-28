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Makedonya meclisindeki olaylar bastırıldı

Makedonya Meclisi'ne giren protestocu grup özel polis ekiplerince çıkarıldı.

28.04.2017 - 10:18
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Makedonya Meclisi’nin 20. oturumunda çoğunluğu oluşturan milletvekillerin Talat Caferi’yi Meclis Başkanı seçilmesinin ardından, kalabalık bir grup protestocu meclisi bastı.

Makedonya meclisindeki olaylar bastırıldı

Zorla polis kordonunu aşarak meclise giren kalabalık, Meclis Başkanının seçimi için evet kulanan milletvekillerini hedef aldı. Protestocular milletvekillerine saldırarak darp etti. Basın mensupları engellendi. Meclisteki olayın büymesiyle özel polis ekipleri devreye girdi. Protestocular meclis binasından çıkarıldı.

Makedonya meclisindeki olaylar bastırıldı

Milletvekilleri de meclis binasını terk etti. Yeni seçilen meclis başkanı Talat Caferi özel polis aracıyla Meclis binasından çıkarıldı. İçişleri bakanlığının son açıklamasında, Üsküp merkezinde ve meclis binasında güvenleğini sağlandığı bildirildi.

Makedonya meclisindeki olaylar bastırıldı

102 YARALI

Vatandaşların ve kamu binaların güvenliği için tedbirlerin alındığı da açıklandı. Gecenin geç saatlerine kadar Üsküp hastanelerinde 70 sivil vatandaşın, 22 polis ve 3 milletvekilinin tedavi için mürücaat ettiği ifade edildi. Gorçe Petrov kışlasında 7 vatandaşın tedavi edildiği de açıklamada yer aldı.

Makedonya meclisindeki olaylar bastırıldı

Makedonya meclisindeki olaylar bastırıldı

Makedonya meclisindeki olaylar bastırıldı

Makedonya meclisindeki olaylar bastırıldı

Makedonya meclisindeki olaylar bastırıldı

Makedonya meclisindeki olaylar bastırıldı

Makedonya meclisindeki olaylar bastırıldı

Makedonya meclisindeki olaylar bastırıldı

Makedonya meclisindeki olaylar bastırıldı

Makedonya meclisindeki olaylar bastırıldı

Makedonya meclisindeki olaylar bastırıldı

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