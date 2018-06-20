taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.342
USD
4,7462
EURO
5,4955
ALTIN
194,40
PETR
75,2200

Makedonya resmen Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

Makedonya meclisi, ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesi amacıyla Yunanistan ile yapılan anlaşmayı onayladı.

Haber Merkezi | 20.06.2018 - 15:13..
  1. Haberler
  2. Gündem

Makedonya Meclisi, Yunanistan ile  "isim sorununun" çözümüne ilişkin imzalanan anlaşmayı onayladı.

69 VEKİL "EVET" DEDİ

İsim sorunun çözümü ve stratejik ortaklık anlaşmasının oylandığı meclis oturumuna, 120 milletvekilinden 69'u katıldı. Oturuma katılan milletvekillerin tamamı "evet" oyu verirken, muhalefet milletvekilleri oturumda yer almadı.

Başbakan Zoran Zaev, mecliste yaptığı konuşmada, üç gün önce Prespa'da Makedonya'nın ilerlemesine engel olan soruna son veren belgenin imzalandığını hatırlatarak, anlaşmanın "belirsizliğin sonunun başlangıcı" olduğunu ifade etti.

Anlaşmanın her iki taraf için de saygın ve kabul edilebilir olduğunu kaydeden Zaev, "NATO bugün, 11-12 Temmuz'da Brüksel'de gerçekleştirilecek zirvesinde Makedonya'nın ittifaka davet edilmesi maddesini oybirliği ile kabul etti." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

502
Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri

Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri

103
Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok

Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok

322
CHP'nin en yaşlısından en gencine 8 tavsiye

CHP'nin en yaşlısından en gencine 8 tavsiye

226
Akşener, Çiller'in Yenikapı'ya gitmesini yorumladı

Akşener, Çiller'in Yenikapı'ya gitmesini yorumladı

232
Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi

Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi

109
Başbakan Yıldırım, Erdoğan'a verdiği sözü tuttu

Başbakan Yıldırım, Erdoğan'a verdiği sözü tuttu

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM