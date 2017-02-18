Makedonya'da İsmaili ailesinin kurt sevgisi

Bakımı üstlendiği üç kurtla ilişkisi görenleri hayrete düşüren İsmaili ailesi, tehlikeli olan kurtlar hakkında bilinenlerin aksine onlarla mutlu bir yaşam sürüyor.

EVCİLLEŞTİRDİKLERİ KURTLAR DOST GİBİ

Alek, Lupo ve Luna adını verdikleri kurtları "dost" ve "aileden biri" olarak gören İsmaili ailesi, evcilleşen kurtlarının civardaki koyun sürülerine dahi saldırmadığını söyledi.

''İNSANIN KURTTAN DAHA KÖTÜ OLDUĞUNA EMİNİM''

Kurt besleme fikrinin, bu hayvanın insanlar tarafından tehlikeli olarak görülmesinden kaynaklandığını belirten İsmaili, "Kurdun kötü olduğu yönündeki şeyler insan gerçekliğine aykırı. Ben insanın kurttan daha kötü olduğuna eminim. Bu kurtların bana hiçbir zararı olmadı ancak insanların oldu. Kurdun dişlerinden korkuyoruz ancak silahlı insanlardan korkmuyoruz." ifadelerini kullandı.