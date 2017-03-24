Makedonya'da Türk bayrağına saldırı girişimi

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın, Makedonya Kültür Bakanı Elizabeta Kançeska-Milevska ile görüşmesi devam ettiği sırada, kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, saldırı girişiminde bulundu.

'BURASI MAKEDONYA' DİYE SLOGAN ATTTI

Makam şoförü Orhan Salih'in engellediği saldırı girişiminin ardından, "Burası Makedonya" diye slogan atan saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Saldırının ülkedeki emniyet yetkililerine de iletildiği ve konuyla ilgili gelişmelerin büyükelçilik tarafından yakından takip edildiği bildirildi.