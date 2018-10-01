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Makedonya'daki referandum geçersiz sayıldı

Makedonya’nın isim değiştirme referandumu yetersiz katılım sebebiyle iptal edildi.

İHA | 01.10.2018 - 01:16..
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Ülkenin resmi adının Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti’nden “Kuzey Makedonya’ya değiştirilmesi dahil birkaç anayasal değişikliğin onaylanacağı referanduma seçmenlerin sadece yüzde 34’ü katılınca referandum iptal edildi.

Makedonya'daki referandum geçersiz sayıldı

SADECE 635 BİN KİŞİ OY KULLANDI

Referandumun başarısız ilan edilmesinin ardından referandum karşıtı Makedonlar, sokaklara dökülerek kutlama yaptı. Edinilen resmi olmayan verilere göre yaklaşık 635 bin kişi oy kullandı.

Başarısız referandumun ardından Başbakan Zaran Zaev, parlamentodan güvenoyu alamazsa Makedonya erken seçime gidecek.
Yunanistan ile yıllardır anlaşamadıkları isim problemin çözümünü isim değiştirmekte bulan resmi adıyla Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti’nin adı, referandumla birlikte “Kuzey Makedonya” olarak değiştirilecekti.

Bunun karşılığında da Makedonya’nın Avrupa Birliği ve NATO üyeliği süreci başlatılacaktı.

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