Maket evler yaparak hastalığına meydan okuyor

Kabadüz ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Murat Dişkaya, zamanının büyük bölümünü evinin çatı katında maket evler yaparak geçiriyor. İki yıl önce Kabadüz Kaymakamlığının açtığı kursa katılarak maket ev yapımına başlayan Dişkaya, yaptığı evleri sosyal medyadan satışa sunuyor. Bir şeylerle meşgul olmanın kendisini mutlu ettiğini dile getiren Dişkaya, gününün büyük bölümünü evinin çatı katında çalışarak geçirdiğini söyledi.

ENGELİ ONA "ENGEL" DEĞİL

7 yaşında şeker hastalığına yakalandığını belirten Dişkaya, "Çok küçük yaştan beri şeker hastasıyım. Bu hastalık nedeniyle yüzde 80 engelliyim. Şeker hastalığı yüzünden sürekliliği olan bir işe girip çalışamadım. Yaklaşık 2 yıl öncesinde Kabadüz Kaymakamlığının açtığı maket ev yapımı kursuna katıldım. Katıldığım kursta işin inceliklerini öğrendim ve bu işi çok sevdim." dedi.

"BİR KENARDA OTURMAYI DOĞRU BULMUYORUM"

Gününün büyük bölümünü evinin çatı katında maket ev yaparak geçirdiğini ifade eden Dişkaya, "Hastayım diye bir kenarda oturmayı doğru bulmuyorum. Bu nedenle sürekli bir şeylerle meşgul olmayı çok seviyorum. Kursta maket ev yapımını çok sevdim. Bu nedenle kurs bittikten sonra da maket ev yapımına devam ettim. İşimi çok seviyorum. Kendimi işime verdiğimde bütün hastalığımı unutuyorum." diye konuştu.

Dişkaya, yaptığı evleri çeşitlerine göre sosyal medyadan 100 ila 150 TL’den satışa sunduğunu sözlerine ekledi.