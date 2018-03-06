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Maket polis aracını 1,5 saat bekledi

Çanakkale-Bursa yolunda ehliyetsiz bir şekilde araç kullanan sürücü gerçek sandığı maket polis aracının gitmesi için 1,5 saat bekledi sonunda pes etti.

İHA | 06.03.2018 - 19:52..
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Geçtiğimiz günlerde tatil için Çanakkale’ye gelen Burhan Çakmak (30), Kocaeli’nin Gebze ilçesine dönmek için aracıyla yola çıktı.

MAKETİ GERÇEK SANDI, BEKLEDİ

Ancak ehliyetini evde unuttuğu için tedirgin olan Çakmak, yolda gördüğü polis aracı maketini gerçek zannedince, arabasını sağa çekerek 1.5 saat beklemeye başladı. Aracın hareket etmediğini görüp beklemekten de sıkılan Çakmak, polis otosunun yanına gitti.

Maket polis aracını 1,5 saat bekledi VİDEO

VİDEO ÇEKİP PAYLAŞTI

Polis aracının maket olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Burhan Çakmak, bu videoyu çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürece binlerce tıklanma alan video internette günün konusu oldu.

Maket polis aracını 1,5 saat bekledi

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