taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.082
USD
4,8769
EURO
5,6719
ALTIN
191,26
PETR
74,2500

11 telefon dolandırıcısı yakalandı

4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, maket telefon satarak vatandaşları dolandırdıran 11 kişi, adliyeye sevk edildi.

AA | 27.07.2018 - 14:05..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini yabancı uyruklu olarak tanıtan kişilerin, ellerinde çok sayıda cep telefonu bulunduğunu ve bunları yarı fiyatına satacağını söyledikleri vatandaşlara maket telefon verdiği yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlattı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan araştırmada, Antalya, Aydın ve Malatya'da da aynı yöntemle vatandaşların dolandırıldığını tespit eden ekipler, kimliklerini belirledikleri şüphelilere yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

11 telefon dolandırıcısı yakalandı

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu ve maket telefon ele geçirildi.

SOKAKTA YALNIZ GÖRDÜKLERİ KİŞİLERİ HEDEF ALIYORLAR

Şüphelilerin cadde ve sokaklarda yalnız gördükleri kişilerin yanına gidip, kendilerini yabancı uyruklu olarak tanıttıkları, ellerinde bulunan telefonları yarı fiyatına satabileceklerini söyledikleri, anlaşmanın sağlanmasının ardından da çantadan çıkardıkları ve içinde maket telefon bulunan kutuyu da vatandaşa teslim ettikleri belirtildi.

11 telefon dolandırıcısı yakalandı

YAŞLI ADAMI 150 BİN LİRA DOLANDIRDILAR

Zanlıların Antalya'da yaşlı bir vatandaşı aynı yöntemle dolandırdıkları, bu kişinin bankada bulunan 150 bin lirasını çekip, toplu halde telefon satın alarak dolandırıldığı da öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

11 telefon dolandırıcısı yakalandı

11 telefon dolandırıcısı yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meral Akşener İP liderliğine dönüyor

Meral Akşener İP liderliğine dönüyor

225
Çocuk kaçıran adamı mahalle sakinleri linç etti

Çocuk kaçıran adamı mahalle sakinleri linç etti

266
Albayrak Pekin ziyareti sonrası kredi açıklaması yaptı

Albayrak Pekin ziyareti sonrası kredi açıklaması yaptı

214
ABD Senatosundan Türk yargısına müdahale

ABD Senatosundan Türk yargısına müdahale

139
ABD Dışişleri Bakanı Türkiye geriliminden habersiz

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye geriliminden habersiz

32
Muharrem İnce sıradan kaba biriyse neden aday gösterildi

Muharrem İnce sıradan kaba biriyse neden aday gösterildi

59
Başkan Erdoğan, Mandela'nın torunu ile görüştü

Başkan Erdoğan, Mandela'nın torunu ile görüştü

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM