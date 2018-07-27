11 telefon dolandırıcısı yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini yabancı uyruklu olarak tanıtan kişilerin, ellerinde çok sayıda cep telefonu bulunduğunu ve bunları yarı fiyatına satacağını söyledikleri vatandaşlara maket telefon verdiği yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlattı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan araştırmada, Antalya, Aydın ve Malatya'da da aynı yöntemle vatandaşların dolandırıldığını tespit eden ekipler, kimliklerini belirledikleri şüphelilere yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu ve maket telefon ele geçirildi.

SOKAKTA YALNIZ GÖRDÜKLERİ KİŞİLERİ HEDEF ALIYORLAR

Şüphelilerin cadde ve sokaklarda yalnız gördükleri kişilerin yanına gidip, kendilerini yabancı uyruklu olarak tanıttıkları, ellerinde bulunan telefonları yarı fiyatına satabileceklerini söyledikleri, anlaşmanın sağlanmasının ardından da çantadan çıkardıkları ve içinde maket telefon bulunan kutuyu da vatandaşa teslim ettikleri belirtildi.

YAŞLI ADAMI 150 BİN LİRA DOLANDIRDILAR

Zanlıların Antalya'da yaşlı bir vatandaşı aynı yöntemle dolandırdıkları, bu kişinin bankada bulunan 150 bin lirasını çekip, toplu halde telefon satın alarak dolandırıldığı da öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.