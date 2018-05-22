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MAK'ın cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

MAK'ın yaptığı anket sonuçlarına göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan açık ara önde. Her ankette şişirilen Meral Akşener ise yüzde 12'de kaldı.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 16:04..
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MAK'ın cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

MAK'ın cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

MAK Danışmanlık'ın 13-20 Mayıs tarihleri arasında 30 büyükşehir, 23 il, 154 ilçede 5 bin 500 kişi ile yüz yüze görüşerek yaptığı cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 51,4 olduğu, Muharrem İnce'nin oy oranının yüzde 23,9'da kaldığı, diğer adayların ise toplamının dahi Erdoğan'ın oy oranına yetişemediği görülüyor.

Verilerin çoklu analizlerle ölçümlenmesinde Likert Metodu'nun kullanıldığı araştırmayla ilgili, yüzde 1.3 yanılma / hata payı verildi.

ADAYLARIN OY ORANLARI

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları şöyle çıkıyor:

-Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 51,4

- Muharrem İnce: Yüzde 23,9

- Meral Akşener: Yüzde 12,3

- Selahattin Demirtaş: Yüzde 9,6

- Temel Karamollaoğlu: Yüzde 2,2

- Doğu Perinçek: Yüzde 0,6

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