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Makina Mühendisleri Odası'ndan yaşam tarzına müdahale

MMO, tesettürlü kadınların makina mühendisi olmasını engellemek için eski dönemlerde kalmış "türbansız" fotoğraf uygulamasını sürdürüyor.

01.02.2017 - 09:12
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Makina Mühendisleri Odası'ndan yaşam tarzına müdahale

mmo

Makina Mühendisleri Odası (MMO), tesettürlü bir makina mühendisine, mühendislik yetkilendirme belgesi vermiyor. Çünkü odaya üye olabilmek için "türbansız" bir fotoğraf isteniyor.

Benzer durum erkekler için de geçerli. Üyelik fotoğrafında "sakal" olmaması gerekiyor.

Makina Mühendisleri Odası'ndan yaşam tarzına müdahale

MMO, daha önce bu uygulamayı "Odamız kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Bu nedenle düzenlediği her belge resmi belge niteliğindedir ve bu belgeler için ibraz edilen fotoğraflarda aranacak kriterler ilgili yasal mevzuat tarafından belirlenmiştir" diyerek savunuyordu.

Fakat günümüzde tesettür sorunu kalmadı. Kadınlar özgürce kamu kurum ve kuruluşlarına veya askeriyeye girebiliyor.

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