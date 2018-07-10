Makinelerin yönettiği dünya: Otomatik Piyano

Vonnegut, Otomatik Piyano’yu (Player Piano) 1952’de kaleme aldı. Türkiye’de de ilk ve son kez olmak üzere 1997’de, Metis Yayınları baskısıyla okurla buluşmuştu ki, şimdi yeniden April etiketiyle raflarda.

Otomatik Piyano, Vonnegut'un ilk romanı ve oldukça özgün bir kurguya sahip. Günümüzde ise, klasik bir distopya olarak değerlendiriyor. Vonnegut da, her ne kadar kendini böyle görmemiş olsa da, bilimkurgunun özel isimleri arasında anılıyor.

İnsanların yeniden dünya üzerinde söz sahibi olup olamayacağını sivri bir dille kurgulayan Vonnegut’un, Otomatik Piyano’suna yeniden kavuşmuş olmak mutluluk verici. Bunun yanında April Yayınları’ndan çıkmış diğer eserlerine de yer vermek isteriz…

(Kurt Vonnegut)

OTOMATİK PİYANO

İlerlemek, insanlığın gelişmesi, sınırlarını zorlaması ve kendini aşması demek. Kulağa ne kadar hoş geliyor öyle değil mi? Oysa bu sözcüğe uzayan yolda ödenen bedeller ağır olabiliyor. Otomatik Piyano, bu bedeli, Üçüncü Dünya Savaşı sonrasında mekanikleşen bir toplum olarak açıklıyor.

Bu roman, işte tüm bu ilerleme sürecinin zekice kurgulamış hikayesi. Ancak yine de farklı bir distopya. Çünkü buradaki makineler, diğer distopyaların yazarlarının mükemmel hayal gücünden çıkmadı. Onlar, kitabın yazıldığı dönemde var olan makineler.

Paul Proteus, bu toplumun süper mühendislerinden biri. Bir “Mekanize Amerikan Rüyası”ndan henüz uyanmış ve varlığını, hayatın anlamını, ilerlemenin nelere mal olduğunu sorguluyor.

Otomatik Piyano, bizi çok yakında olan bir şeye karşı uyarıyor. Üstelik ilerlemeye laf etmenin hiç hoş karşılanmadığı zamanlardan, 50’lerden seslenerek. Teknolojinin, insanı ne muazzam bir hırsa bürüdüğüne dikkat çekiyor.

Otomatik Piyano, Kurt Vonnegut’un, “Konusunu, konusu güle oynaya Biz’den araklanmış Cesur Yeni Dünya’dan güle oynaya arakladım,” dediği ilk göz ağrısı…

Otomatik Piyano

Kurt Vonnegut

Çev.: Irma Doğanoğlu Çimen

April Yay.

S.: 376

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Mezbaha 5

Kurt Vonnegut

April Yay.

S.: 184

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Kedi Beşiği

Kurt Vonnegut

Çev.: Serkan Göktaş

April Yay.

S.: 240

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Daha Ne Olsun

Kurt Vonnegut

Çev. Algan Sezgintüredi

April Yay.

S.: 112

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Allah Senden Razı Olsun Dr. Kevorkian

Kurt Vonnegut

Çev.: Eda Nur Timur

April Yay.

S.: 64

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Gece Ana

Kurt Vonnegut

Algan Sezgintüredi

April Yay.

S.: 248

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Ölümlüler Uyurken

Kurt Vonnegut

Çev.: Kıvanç Güney

April Yay.

S.: 264

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Şampiyonların Kahvaltısı

Kurt Vonnegut

Çev.: Algan Sezgintüredi

April Yay.

S.: 272

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Paldır Küldür

Kurt Vonnegut

Çev.: Algan Sezgintüredi, Ekin Uşşaklı

April Yay.

S.: 216

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Damla Karakuş

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