Makinelerin yönettiği dünya: Otomatik Piyano

Vonnegut, Otomatik Piyano’yu (Player Piano) 1952’de kaleme aldı. Türkiye’de de ilk ve son kez olmak üzere 1997’de, Metis Yayınları baskısıyla okurla buluşmuştu ki, şimdi yeniden April etiketiyle raflarda.
Otomatik Piyano, Vonnegut'un ilk romanı ve oldukça özgün bir kurguya sahip. Günümüzde ise, klasik bir distopya olarak değerlendiriyor. Vonnegut da, her ne kadar kendini böyle görmemiş olsa da, bilimkurgunun özel isimleri arasında anılıyor.
İnsanların yeniden dünya üzerinde söz sahibi olup olamayacağını sivri bir dille kurgulayan Vonnegut’un, Otomatik Piyano’suna yeniden kavuşmuş olmak mutluluk verici. Bunun yanında April Yayınları’ndan çıkmış diğer eserlerine de yer vermek isteriz…
(Kurt Vonnegut)
OTOMATİK PİYANO
İlerlemek, insanlığın gelişmesi, sınırlarını zorlaması ve kendini aşması demek. Kulağa ne kadar hoş geliyor öyle değil mi? Oysa bu sözcüğe uzayan yolda ödenen bedeller ağır olabiliyor. Otomatik Piyano, bu bedeli, Üçüncü Dünya Savaşı sonrasında mekanikleşen bir toplum olarak açıklıyor.
Bu roman, işte tüm bu ilerleme sürecinin zekice kurgulamış hikayesi. Ancak yine de farklı bir distopya. Çünkü buradaki makineler, diğer distopyaların yazarlarının mükemmel hayal gücünden çıkmadı. Onlar, kitabın yazıldığı dönemde var olan makineler.
Paul Proteus, bu toplumun süper mühendislerinden biri. Bir “Mekanize Amerikan Rüyası”ndan henüz uyanmış ve varlığını, hayatın anlamını, ilerlemenin nelere mal olduğunu sorguluyor.
Otomatik Piyano, bizi çok yakında olan bir şeye karşı uyarıyor. Üstelik ilerlemeye laf etmenin hiç hoş karşılanmadığı zamanlardan, 50’lerden seslenerek. Teknolojinin, insanı ne muazzam bir hırsa bürüdüğüne dikkat çekiyor.
Otomatik Piyano, Kurt Vonnegut’un, “Konusunu, konusu güle oynaya Biz’den araklanmış Cesur Yeni Dünya’dan güle oynaya arakladım,” dediği ilk göz ağrısı…
Otomatik Piyano
Kurt Vonnegut
Çev.: Irma Doğanoğlu Çimen
April Yay.
S.: 376
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Mezbaha 5
Kurt Vonnegut
April Yay.
S.: 184
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Kedi Beşiği
Kurt Vonnegut
Çev.: Serkan Göktaş
April Yay.
S.: 240
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Daha Ne Olsun
Kurt Vonnegut
Çev. Algan Sezgintüredi
April Yay.
S.: 112
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Allah Senden Razı Olsun Dr. Kevorkian
Kurt Vonnegut
Çev.: Eda Nur Timur
April Yay.
S.: 64
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Gece Ana
Kurt Vonnegut
Algan Sezgintüredi
April Yay.
S.: 248
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Ölümlüler Uyurken
Kurt Vonnegut
Çev.: Kıvanç Güney
April Yay.
S.: 264
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Şampiyonların Kahvaltısı
Kurt Vonnegut
Çev.: Algan Sezgintüredi
April Yay.
S.: 272
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Paldır Küldür
Kurt Vonnegut
Çev.: Algan Sezgintüredi, Ekin Uşşaklı
April Yay.
S.: 216
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Damla Karakuş