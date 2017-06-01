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Makinist Aysu Tuna: Namaz kıldığı için durdum

Raylarda namaz kılan kişiyi görünce tramvayı durduran Aysu Kaya, yaşanan olayla ilgili konuştu.

01.06.2017 - 15:24
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Makinist Aysu Tuna: Namaz kıldığı için durdum

"RAHATSIZ ETMEK İSTEMEDİM"

Kendisinin de oruçlu olduğunu ve iftardan sonra olayın yaşandığını söyleyen Aysu Tuna, "Hat üzerinde gittiğim sırada bir kişinin namaz kıldığını fark ettim. normalde onu sesli olarak ikaz etmemiz gerekiyordu ancak namaz kıldığı için rahatsız etmek istemedim ve uzakça bir bölgede durdum. Durumu hemen tramvay trafiğinin düzenlenmesi için merkeze bildirdim. Yaklaşık üç dakikalık bir bekleyişten sonra da namaz kılan kişi kalktı eliyle teşekkür etti. Zaten namaz kıldığı yerin uygun olmadığını kendisi de anlamış olacak ki hızlı hareket etti. Bu anlara tanıklık eden yolcular da herhangi bir tepki göstermedi, anlayışla yaklaştı." dedi.

Makinist Aysu Tuna: Namaz kıldığı için durdum

İzmirli makinist namaz kılan adamı bekledi

Makinist Aysu Tuna: Namaz kıldığı için durdum

Makinist Aysu Tuna: Namaz kıldığı için durdum


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