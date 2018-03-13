Makropsi nedir

Makropsi rahatsızlığının bir diğer adı da AIWS (Alice Harikalar Diyarında Sendromu) olarak anılıyor.

NÖROLOJİK BİR RAHATSIZLIK

Genelde çocuklarda görülen nörolojik bir durum olan makropsi, yaygın bir rahatsızlık. AIWS ile yaşayan hastalar, makropsi (eşyaları büyük çok büyük görme), mikropsi (eşyaları çok küçük görme), teleopsi (eşyaları kendinden çok uzakta görme) ve pelopsia (eşyaları kendine çok yakında görme) gibi durumlarla yaşıyor.

GENETİK OLABİLİR

Uzmanlara göre; migren ve epilepsi hastalıkları bu sendromla ilişkili...Ayrıca bu rahatsızlığın genetik olabileceği de belirtiliyor.