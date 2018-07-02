taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.835
USD
4,6164
EURO
5,3748
ALTIN
185,43
PETR
78,3000

Makyaj hilelerinin korkutan yüzü

Kadınların güzellik merakı malum. Peki buna harcadıkları, para, zaman ve emeğe ne demeli? Peki ya harcanan duygular...

Haber Merkezi | 02.07.2018 - 15:48..
  1. Haberler
  2. Magazin

Estetik kaygılar ezelden beridir kadınların merak ve uğraşıları arasında oldu. Estetik kaygılarla ayaklarını kıran kadınlardan, ceviz kabuğuyla dudak boyayanlara... Onlarca ameliyat geçirip istediği ünlüye dönüşmeye çalışanlara...

Güzellik ve estetik, ekonomiden psikolojiye oldukça geniş bir yelpazede hayatımızda yer tutuyor. Birçok kadının ise vazgeçilmezi.

BU KADAR ZAHMETE DEĞER Mİ

Bir dünya para harcayanlar, zamanını ayna karşısında geçirenler, el yordamıyla kendilerini yeniden biçimlendirmeye çalışanlar... İşte bu videoda onlardan bazılarını göreceksiniz. Belki de kendinizi aldatılmış hissedeceksiniz. Çünkü makyajla adeta başka insanlara dönüşen kadınlar gerçekten şaşırtıyor.

Makyaj hilelerinin korkutan yüzü VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Habertürk yazılı basından ayrılıyor

Habertürk yazılı basından ayrılıyor

66
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi

412
CHP, Madımak'ı hatırladı

CHP, Madımak'ı hatırladı

103
Almanya'nın hükümet krizi Merkel'in koltuğunu sallıyor

Almanya'nın hükümet krizi Merkel'in koltuğunu sallıyor

36
Ayşe Arman'ın abartılı sevinci

Ayşe Arman'ın abartılı sevinci

91
Demet Akalın'ın cinsel istismara çözüm önerisi

Demet Akalın'ın cinsel istismara çözüm önerisi

249
Nevşin Mengü'nün temelsiz Meral Akşener iddiası

Nevşin Mengü'nün temelsiz Meral Akşener iddiası

158
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM