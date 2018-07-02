Estetik kaygılar ezelden beridir kadınların merak ve uğraşıları arasında oldu. Estetik kaygılarla ayaklarını kıran kadınlardan, ceviz kabuğuyla dudak boyayanlara... Onlarca ameliyat geçirip istediği ünlüye dönüşmeye çalışanlara...

Güzellik ve estetik, ekonomiden psikolojiye oldukça geniş bir yelpazede hayatımızda yer tutuyor. Birçok kadının ise vazgeçilmezi.

BU KADAR ZAHMETE DEĞER Mİ

Bir dünya para harcayanlar, zamanını ayna karşısında geçirenler, el yordamıyla kendilerini yeniden biçimlendirmeye çalışanlar... İşte bu videoda onlardan bazılarını göreceksiniz. Belki de kendinizi aldatılmış hissedeceksiniz. Çünkü makyajla adeta başka insanlara dönüşen kadınlar gerçekten şaşırtıyor.

Makyaj hilelerinin korkutan yüzü VİDEO