Makyajsız Ece Seçkin

Ünlü şarkıcı Seçkin, Instagram hesabından makyajsız halini paylaştı. Seçkin yayınladığı fotoğrafının altına şu notu düştü:

"BİR KADININ KAŞINI, KİRPİĞİNİ, BOYUNU DERT EDİP ONLARI İNCİTMEYİN"

"Uzun zamandır "yiyorsa makyajsız halini paylaş" gibi yorumlar alıyordum. Günlük hayatımda çok makyajlı gezen biri değilim ama Instagram'ı genelde sahne ve kulis fotoğraflarımı paylaşmak amacıyla kullandığım için beni hep makyajla ve kocaman kirpiklerle görüyordunuz :) Bence bir kadının en önemli makyajı yüzündeki gülümseyiş ve gözlerindeki pırıltıdır. Beyler size söylüyorum. Bir kadının kaşını, kirpiğini, boyunu, kilosunu dert edip onları incitmeyin...Bırakın kadınlar gülümsesin, gözleri ışık saçsın...Kızlar size zaten birşey söylememe gerek yok, durumu biliyorsunuz. Alın size #nomakeup #nofilter"