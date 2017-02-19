Makyajsız halini gören erkek arkadaşı terk etti

Sophia’ya ergenlik dönemindeyken sedef hastalığı teşhisi koyulmuş ve The Mirror'a yaptığı açıklamaya göre de cildi sürekli çatlıyor ve kanamaya başlıyormuş.

MAKYAJSIZ DIŞARI ÇIKAMIYORDU

Uzun süredir cildinden dolayı utanç duyan Sophia, makyajsız dışarıya çıktığında insanların bakışlarına maruz kaldığını fark edince evden asla makyaj yapmadan ve uzun kollu bir şey giymeden çıkmamaya başlamış.

ERKEK ARKADAŞI FARK ETTİ

Tabii bu durum bir yerde patlak verdi ve Sophia erkek arkadaşının yanındayken makyaj yapmamaya başladı. Sonrasını ise şu şözlerle anlatıyor: "Eski erkek arkadaşım beni olduğum gibi kabul etmedi ve ayrıldık."

İnsanların kendisine olan acımasızca bakışları nedeniyle Sophia iyi makyaj yapmayı öğrendi.

MAKYAJ EĞİTİMİ ALDI

Şimdilerde ise özgüveni yerine geldi bunun en büyük nedeni de makyaj sanatçısı olmak için aldığı eğitim ve eğitimi kendi üzerinde uygulaması.

SEDEF HASTALIĞI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİYOR

Sophia, makyaj yapınca kusurlarını gizlediğini ve böylelikle daha güzel hissettiğini söylüyor.

Genç kız ayrıca sedef hastalığı hakkında insanları bilinçlendirmek için uğraşıyor. İnsanlara dış görünüşün o kadar da önemli olmadığını anlatmaya çalışıyor.

"BENİM DURUMUMDAKİ İNSANLAR BENDEN TAVSİYE ALIYORLAR"

Posta'da yer alan habere göre; Sophia, “Sedef hastalığına sahip diğer insanları daha cesur olmaları için motive ediyorum. Sosyal medyada yoğun destek alıyorum ve benim durumumdaki insanlar benden tavsiye alıyorlar” diyor.