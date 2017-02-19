taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.830
USD
3,6376
EURO
3,8612
ALTIN
144,43
PETR
55,6900

Makyajsız halini gören erkek arkadaşı terk etti

22 yaşındaki Sophia Ridlington'un büyük sırrı ortaya çıkınca tüm hayatı değişti.

19.02.2017 - 11:32
  1. Haberler
  2. Dünya

Sophia’ya ergenlik dönemindeyken sedef hastalığı teşhisi koyulmuş ve The Mirror'a yaptığı açıklamaya göre de cildi sürekli çatlıyor ve kanamaya başlıyormuş.

Makyajsız halini gören erkek arkadaşı terk etti

MAKYAJSIZ DIŞARI ÇIKAMIYORDU

Uzun süredir cildinden dolayı utanç duyan Sophia, makyajsız dışarıya çıktığında insanların bakışlarına maruz kaldığını fark edince evden asla makyaj yapmadan ve uzun kollu bir şey giymeden çıkmamaya başlamış.

Makyajsız halini gören erkek arkadaşı terk etti

ERKEK ARKADAŞI FARK ETTİ

Tabii bu durum bir yerde patlak verdi ve Sophia erkek arkadaşının yanındayken makyaj yapmamaya başladı. Sonrasını ise şu şözlerle anlatıyor: "Eski erkek arkadaşım beni olduğum gibi kabul etmedi ve ayrıldık."

Makyajsız halini gören erkek arkadaşı terk etti

İnsanların kendisine olan acımasızca bakışları nedeniyle Sophia iyi makyaj yapmayı öğrendi.

Makyajsız halini gören erkek arkadaşı terk etti

MAKYAJ EĞİTİMİ ALDI

Şimdilerde ise özgüveni yerine geldi bunun en büyük nedeni de makyaj sanatçısı olmak için aldığı eğitim ve eğitimi kendi üzerinde uygulaması.

Makyajsız halini gören erkek arkadaşı terk etti

SEDEF HASTALIĞI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİYOR

Sophia, makyaj yapınca kusurlarını gizlediğini ve böylelikle daha güzel hissettiğini söylüyor.

Genç kız ayrıca sedef hastalığı hakkında insanları bilinçlendirmek için uğraşıyor. İnsanlara dış görünüşün o kadar da önemli olmadığını anlatmaya çalışıyor.

Makyajsız halini gören erkek arkadaşı terk etti

"BENİM DURUMUMDAKİ İNSANLAR BENDEN TAVSİYE ALIYORLAR"

Posta'da yer alan habere göre; Sophia, “Sedef hastalığına sahip diğer insanları daha cesur olmaları için motive ediyorum. Sosyal medyada yoğun destek alıyorum ve benim durumumdaki insanlar benden tavsiye alıyorlar” diyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru

53
MHP'den Yenikapı mitingi açıklaması

MHP'den Yenikapı mitingi açıklaması

132
CHP'nin ev sahipliğinde PKK gazetesine ödül verildi

CHP'nin ev sahipliğinde PKK gazetesine ödül verildi

80
İlyas Salman referandum kararını açıkladı

İlyas Salman referandum kararını açıkladı

558
Tudor'dan Rize maçı sonrası Bruma açıklaması

Tudor'dan Rize maçı sonrası Bruma açıklaması

18
Banu Güven hayır videosu çekti

Banu Güven hayır videosu çekti

151
Hadise'den aşk hayatıyla ilgili açıklamalar

Hadise'den aşk hayatıyla ilgili açıklamalar

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM