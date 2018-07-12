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Makyajsız kedicikler teker teker yakalanıyor

Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan operasyonda, gözaltına alınan "kedicikler", doğal halleriyle ilk kez görüntülendi.

Haber Merkezi | 12.07.2018 - 13:20..
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Makyajsız kedicikler teker teker yakalanıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün Adnan Oktar ve örgütüne yönelik bir operasyon gerçekleştirmiş, Adnan Oktar ve çok sayıda "kedicik" gözaltına alınmıştı.

MAKYAJSIZ KEDİCİKLER

Abartılı saç, makyaj ve kıyafetleri ile ilginç hareketler sergileyen ve tuhaf diyalogların içerisinde bulunmalarıyla tanınan kedicikler, eş zamanlı yapılan operasyonlara hazırlıksız yakalanınca, gerçek yüzleri de gün yüzüne çıkmış oldu.

Makyajsız kedicikler teker teker yakalanıyor

Görenlerin tanımakta zorlandığı şüpheliler, polisleri bile şaşırttı.

Makyajsız kedicikler teker teker yakalanıyor

Makyajsız kedicikler teker teker yakalanıyor

Makyajsız kedicikler teker teker yakalanıyor

Makyajsız kedicikler teker teker yakalanıyor

Makyajsız kedicikler teker teker yakalanıyor

Makyajsız kedicikler teker teker yakalanıyor

Makyajsız kedicikler teker teker yakalanıyor

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon VİDEO

Makyajsız kedicikler teker teker yakalanıyor

Makyajsız kedicikler teker teker yakalanıyor

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