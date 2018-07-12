Makyajsız kedicikler teker teker yakalanıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün Adnan Oktar ve örgütüne yönelik bir operasyon gerçekleştirmiş, Adnan Oktar ve çok sayıda "kedicik" gözaltına alınmıştı.

MAKYAJSIZ KEDİCİKLER

Abartılı saç, makyaj ve kıyafetleri ile ilginç hareketler sergileyen ve tuhaf diyalogların içerisinde bulunmalarıyla tanınan kedicikler, eş zamanlı yapılan operasyonlara hazırlıksız yakalanınca, gerçek yüzleri de gün yüzüne çıkmış oldu.

Görenlerin tanımakta zorlandığı şüpheliler, polisleri bile şaşırttı.

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon VİDEO