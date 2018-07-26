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Mal kavgasında önce abisini sonra kendini öldürdü

Çanakkale Çan Uzunalan köyünde abi-kardeş arasında çıkan mal kavgasında kardeş abisini öldürdü, ardından da intihar etti.

İHA | 26.07.2018 - 19:18..
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Çan ilçesine bağlı Uzunalan köyünde abi kardeş arasında çıkan kavga ölümle sonuçlandı.

ÖNCE ABİSİNİ ÖLDÜRDÜ, SONRA İNTİHAR ETTİ

İddiaya göre, abi kardeş arasında mal taksimi yüzünden kavga çıktı. Ahmet Sinder, Çan Vergi Dairesinden emekli olan abisi Salih Sinder ile evde tartışmaya başladı. Ahmet Sinder, abisi Salih Sinder’i av tüfeği ile vurarak öldürdü. Daha sonra Ahmet Sinder, kendisini de aynı av tüfeğiyle vurarak canına kıydı.

Mal kavgasında önce abisini sonra kendini öldürdü

BABA DA GEÇEN YIL İNTİHAR ETTİ

Geçtiğimiz yıllarda Ahmet Sinder’in babası Hasan Sinder’e de silahla ateş ettiği, fakat yaralamadığı öğrenildi. Baba Hasan Sinder’in de geçen yıl av tüfeği ile intihar ettiği öğrenildi.

Mal kavgasında önce abisini sonra kendini öldürdü



Mal kavgasında önce abisini sonra kendini öldürdü

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