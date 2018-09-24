Malatya 81 ilden genci ağırladı

Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Zirvesi, Türkiye’nin 81 ilinden gelen 200’ün üzerinde genç katılımcıyla gerçekleştirildi.

3 gün süren zirvenin açılışına AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı, AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, kurum ve kuruluş temsilcileri, STK temsilcileri ile gençler katıldı.

MALATYA’DA GENÇLİK HAVASI

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Türkiye’nin geleceği olan gençlere bayrağı devredeceğiz. Gençlerle birlikte olmamız bizim heyecanımızı artırıyor. Gençlikte bulunduğumuz nokta aslında gelecekte nerede olacağımızın bir göstergesidir. Gençlerimizle ilgili yaptığımız her çalışma diğer çalışmalardan daha büyük önem arz ediyor. Gençlerimizin vizyonu, gelecek öngörüsü ülkemizin bir bakıma da dünyanın öngörüsünü gösteriyor. Sadece sömürüyle Dünya’nın iliklerini soyan bir anlayışı gençlerin vizyonu yıkacaktır. Mazlumları, bu toprağın yetiştirdiği gençler temsil edecek. Bu gerçeği Malatya’da tartışıp konuşacağız. Malatya’ya gençlik havasını estirdiğiniz için, Malatya’ya yedi bölgeden memleket kokusu getirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum"dedi.

"BÜTÜN YATIRIMLARI KENDİNİZE YAPIN"

Üniversitelerin gerçek işinin gençlik olduğuna dikkat çeken İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "Gençler olarak sizlere birkaç önerim var. Sizler bütün yatırımlarınızı kendinize yapın. Katma değerinizi artırın, çok yönlü olun. Bir alanda meslek edinirken diğer bütün alanlarla da ilgilenin. Üniversite eğitiminde mutlaka öğrenci topluluklarında rol alın, sorumluluk alarak liderlik vasıflarınızı ortaya çıkarın" önerilerinde bulundu.

"GENÇLER TÜRKİYE'Yİ ŞAHLANDIRACAK"

AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak ise Türkiye’nin Avrupa’da en genç nüfusuna sahip olduğunu belirterek, "Bu gençlik en çok üretecek gençlik anlamına geliyor. Gençlerimiz Türkiye’yi şahlandıracak potansiyele sahip. Uygulama anlamında yerel yönetimlerde daha fazla söz sahibi olmalıyız. Sıkıştırmalıyız, talep etmeliyiz. Proje beklemeden projeler üretmeliyiz. Malatyalılar bu anlamda çok şanslılar. Büyükşehir Belediyesinin Malatya’da hayata geçirdiği güzel ve önemli projelere sahipsiniz” şeklinde konuştu.

"GELECEK GENÇLERDE"

AK Parti Konya Milletvekili ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı, "Türkiye’nin dört bir tarafından gençleri Malatya’da çok anlamlı bir programda bir araya getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ediyorum. Eskiden doğudaki illerimize doğunun Paris’i derlerdi. Biz her halde bundan sonra Paris’e batının Malatyası diyeceğiz. Büyük Türkiye için olmazsa olmazımız gençlerimizdir. Gençlik ülkemizin en büyük gücü ve potansiyeli konumunda. Bu potansiyeli önceleyen projelere önem vermeliyiz" ifadelerine yer verdi.

15 TEMMUZ’A VURGU

Gençlerin Türkiye’nin her şeyi olduğunu belirten AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, "Gerçekten gençlerle beraber olmak bizleri heyecanlandırıyor. Gençlerimizin bu ülkeye vereceği katkı, Türkiye’nin nerede olacağını da belirliyor. 15 Temmuz’da gençlerimizin demokrasiye, vatana ve bayrağa sahip çıkması Türkiye’nin neler yapacağının bir göstergesiydi" dedi.

7 BÖLGEDEN GELEN GENÇLER BULUŞTU

Türkiye’nin 7 bölgesinden gelen gençler, bölge sorunları, çözümleri, Türk gençliğinin beklentileri gibi birçok konuyu Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Zirvesi’nde konuştu.